El duro relato de Nai Awada sobre su adicción al alcohol y los ataques de pánico: “Una vez sentí que me moría”

El duro relato de Nai Awada sobre su adicción al alcohol y los ataques de pánico

Nai Awada como nunca sobre la época más difícil de su vida y contó que dependía del alcohol para realizar sus actividades cotidianas en los medios de comunicación. Además, la artista recordó el ataque de pánico que sufrió durante su paso por el Bailando (El Trece) en 2017.

“Tuve una etapa, del 2017 al 2018, en donde yo siento que me perdí completamente. Estaba en cualquiera. Entré a un programa de TV, un reality super mediático y fui a por todo. Era chica y no entendía que los medios se fascinan con eso. A mí siempre me pesó un poco ser hija de un monstruo, mi papá, que lo amo”, describió en Seres Libres (Crónica HD).

“El precio que tuve que pagar fue muy alto. Además trabajaba de noche, en boliches. Estaba con esa necesidad de ser, mal puesta. Una sensación de hacer millones de castings y no quedar en ninguno. Los parámetros, las exigencias físicas. La mujer está exigida. A los 15 años sufrir esas experiencias fue difícil”, recordó. “Por eso cuando apareció la oportunidad del reality, con un monstruo como Marcelo Tinelli, me tiré de cabeza”, agregó.

“También en ese momento tomaba alcohol. Tomaba mucho. El alcohol iba a la inseguridad. No soportaba esta presión de sentirme fea. El alcohol pasaba a ser un fortalecedor. Yo tomaba e iba al evento de un estreno de una película. Es como que yo era medio fóbica social, no podía estar en un evento sin tomar. ¿Por qué? Porque era insegura. Después en 2017 tuve ataques de pánico y tuve que renunciar al reality”, confesó.

El duro relato de Nai Awada sobre su adicción al alcohol y los ataques de pánico -parte 2

“Mi cuerpo me dijo ‘basta’. Fue la única manera que tuve de frenar. Podría haber terminado en un hospital porque bailaba alcoholizada, me caí del escenario en un show. Todos los jueves terminaba doblada del alcohol”, reveló la artista.

“En lugar de tomar la experiencia de una manera positiva para mí, me dejé llevar... Estaba perdida, no fue culpa del reality. Yo no dormía, trabajaba de noche, me acostaba a las 5 de la mañana y si a las 10 tenía que grabar una nota iba sin dormir”, detalló.

Luego, Nai Awada cómo fue el ataque de pánico que la llevó a renunciar al reality de baile de Marcelo Tinelli: “En el camarín una vez me pasó que sentí que no podía respirar, que se me cerraba el pecho. Sentí que me moría. Empecé a traspirar, y todo a mi alrededor era como que se escuchaba abajo del agua. Estaba en una nebulosa, mareada”.

“Mi bailarín me agarró y me llevó al baño. Ahí le dije que me parecía que estaba teniendo en un ataque de pánico. Entendí que la ansiedad acumulada y no trabajada puede terminar en un ataque de pánico. Y yo no le daba bola a esa ansiedad y la tapaba con alcohol. Mi mamá, que es psicóloga, me ayudó. Después de eso bajé 15 kilos, fueron meses de recuperarme. Tenía tanta angustia que no podía comer”, completó.

