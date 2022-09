La reacción de Wanda Nara cuando Mauro Icardi le preguntó si está embarazada

Wanda Nara charló con sus seguidores de Instagram durante media hora y respondió sus preguntas

Wanda Nara palpitó la cuenta regresiva del estreno de ¿De quién es la máscara?, donde debutará como “investigadora” en el nuevo ciclo que llega a la pantalla de Telefe el próximo lunes a las 22.30. La empresaria realizó una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, mientras esperaba para abordar un avión rumbo a Roma en el aeropuerto de Ezeiza. En una distendida charla que duró media hora, Mauro Icardi dijo presente y sorprendió con sus llamativos comentarios.

“Estoy con mi suegro, que es muy tímido, pero es muy lindo. Estoy con Kennys (Palacios) también, y nos vamos de viaje a encontrarnos con mi familia”, dijo en el comienzo del directo donde superó los 30.0000 seguidores conectados en cuestión de minutos. Luego contó que había estado grabando desde la mañana en los estudios de Telefe, y le agradeció a su gran amigo y estilista por estar en todos los detalles para cambiar de peinado, retocar en las pausas y asistirla en la larga jornada.

“Son casi las diez de la noche y sigo así, toda maquillada y peinada”, detalló. En simultáneo, mostraron algunos fragmentos de su vivo en LAM (América), donde abordaban qué pasaría con el rodaje de las emisiones durante la ausencia de la mediática. Para aclarar la situación, Wanda explicó: “Este programa me da la posibilidad de viajar, y que mis hijos puedan venir. Voy y vengo todo el tiempo, nos apoyamos mutuamente; y los fines de semana son siempre libres, no falté a ninguna grabación hasta el momento”.

Los mensajes de Mauro Icardi mientras Wanda Nara transmitía en vivo

Sus seguidores quisieron saber cuándo volverá a la Argentina, y fue en ese instante que Icardi se sumó a los comentarios. “Te espero porque te extraño, y a vos también Kennys”, expresó el delantero del PSG. Entre risas, la empresaria le leyó el mensaje en voz alta al padre del jugador de fútbol: “Mirá cómo pone que nos extraña. ¿Extrañás a tu papá también amor? Está recontra amoroso. ¿Estás cariñoso?”. Después retomó el curso de la conversación sobre su rol en el programa que conducirá Natalia Oreiro, y remarcó: “No hay ningún reemplazo en estos días que no estoy; yo acepté esta propuesta porque me permite estar cerca de mi familia”.

“A mis hijos varones no los veo hace una semana. Por contrato dejé estipulado que no puedo pasar más de siete días sin verlos por grabaciones, porque si hay algo que sé es que en mi vida mi prioridad son mis hijos y mi marido”, sentenció. En este sentido, contó que regresa el lunes a nuestro país para retomar las grabaciones, y que cada fin de semana libre lo aprovechará para pasar tiempo con sus cinco hijos: Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella.

En LAM mostraron el momento en que Mauro Icardi le preguntó a Wanda Nara en tono jocoso si está embarazada (Captura TV América)

Al darse cuenta de que el despegue estaba pactado para las 22.30, y solo faltaba media hora, se despidió de sus followers. Justo cuando iba a cerrar la transmisión, advirtió otro mensaje de Icardi: “A ver qué dice Mauro: ‘¿Estas embarazada dicen?’”. Entre el asombro y el desconcierto, le contestó: “No, no estoy embarazada. Me voy que se va el avión, les mando un beso”. Cabe agregar que el comentario venía a colación de las consultas de los usuarios, que fue leyendo Kennys a lo largo del directo, y la dulce espera era uno de los interrogantes que se repetía.

También Carmen Barbieri lo había afirmado en Mañanísima (Ciudad Magazine): “No sé, tengo el presentimiento de que está embarazada. La veo hermosa, ella ya es hermosa, pero más hermosa todavía”. Wanda hizo caso omiso al resto de rumores, y concentró sus energías en el flamante programa que se emitirá por Telefe.

