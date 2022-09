Una participante de Los 8 escalones le puso Wanda y Nara a sus perras: el motivo

La participante de Los 8 escalones contó como eligió el nombre de sus perras (ElTrece)

Que Wanda Nara es una de las figuras que más genera a nivel mediático, no es ninguna novedad. Desde su irrupción en los medios como la “modelo virgen” o la supuesta “novia de Diego Maradona”, ambas noticias falsas, hasta sus escandalosos matrimonios con Maxi López, padre de sus hijos Constantino, Valentino y Benedicto, y Mauro Icardi, padre de sus hijas Francesca e Isabella, la actual empresaria siempre le dio de qué hablar a la prensa. Sin embargo, en los últimos días fue noticia por algo ajeno a su voluntad....

Resulta que en edición del viernes de Los 8 escalones, una participante sorprendió a Guido Kaczka al revelar los nombres que le había puesto a sus mascotas en “honor” a la nueva investigador de ¿Quién es la máscara?. “Idalina, 68 años, jubilada, administrativa en salud pública, tiene dos nietos, tiene dos perras…”, comenzó diciendo el conductor al anunciarla para dar lugar a una nueva pregunta del certamen.

Pero luego se detuvo. “¿Cómo se llaman las perras?”, le consultó a la mujer. Y se quedó atónito con la respuesta: “Wanda y Nara”. “¡Wanda y Nara!”, exclamó Guido sin poder dar crédito a lo que escuchaba. Y, en tono de broma haciendo referencia al padre de la mediática, agregó: “Si viene un perro, le ponés Andrés”. Pero la participante dejó en claro que no se trataba de ningún chiste.

Wanda Nara se encuentra en Turquía (Instagram)

“Son dos hermanitas. Lo que pasa es que, cuando las fui a vacunar, estaba justo la tele prendida y me preguntaron: ‘¿Cómo se van a llamar?’. En ese momento estaba con mi nieto y me dice: ‘Abuela, les vamos a poner Wanda y Nara’”, contó la mujer. “¿Y las querés a las chicas, Wanda y Nara?”, dijo entonces Guido aclarando que hablaba de las perritas. A lo que Indalina respondió: “Por supuesto”.

Por estos días, Wanda se encuentra en Turquía acompañando a su marido, que desembarcó en el Galatasaray, uno de los equipos grandes de aquel país. Y, desde allí, hizo una reflexión sobre la fortuna que logró amasar en su carrera y el futuro que se imagina para sus hijos. “Desde hace seis, siete años sigo los contratos y los cambios de Mauro, que tan mal tampoco lo hago. Yo hago los contratos y después él juega en la cancha porque lo único que me falta es también es entrar a jugar”, comentó en un video.

Y agregó sobre su próxima residencia en Estambul: “Como toda mamá, mi parte es contener, acompañar, anotar en un nuevo colegio, de buscar casa, de hacer la mudanza. Lo hago de la mejor manera: además de la parte contractual, estoy haciendo la parte emocional y emotiva. Podría vivir sin trabajar, seguramente sí. Yo, mis hijos y los hijos de mis hijos. Con 35 años logré que todos ellos puedan vivir sin trabajar también. Pero ese no es el ejemplo que le quiero dejar a mis hijos. No quiero que el día de mañana yo me muera y venga un fracasado de la vida y les diga: ‘Mirá todo lo que te dejó tu vieja, no trabajes’”.

En ese sentido, señaló: “Siempre se puede seguir creciendo e ir por más. Siempre hay alguien que tiene más y alguien que tiene menos, pero en la vida, lo que nos hace diferentes son los sueños que tenemos”. Y agregó dejando en claro que no se arrepentía de su estilo de vida: “Si viviera con la tarjeta de crédito de mi marido, encerrada en mi casa, yendo y viniendo del supermercado, no habría mucho margen de error, ahí estaría todo perfecto. Pero prefiero tener otra vida”.

