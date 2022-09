El novio de Charlotte Caniggia reveló la abultada cifra en dólares que cobra por contenido erótico

Ian Hachmann contó en Intrusos la abultada cifra que cobra por contenido erótico (América)

Hasta hace poco, solo los consumidores de plataformas eróticas conocían a Ian Hachmann. Sin embargo, desde hace unos días el nombre de este modelo comenzó a sonar con fuerza en la televisión argentina. Es que el joven era amigo de Roberto Storino Landi, quien fuera el novio de Charlotte Caniggia durante los últimos tres años. Pero, según confesó, se terminó enamorando de la mediática, quien pasó de ser su amante a ser su novia.

Todo ocurrió en medio de un escándalo. Y es que la hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis fue sorprendida por su pareja en una situación íntima con Ian. Es decir que Storino Landi no solo se sintió traicionado por Charlotte, sino también por Hachmann a quien lo unía una relación afectiva y a quien había ayudado a incursionar en el mundo de las criptomonedas. Y descubrió el engaño con sus propios ojos.

“Estábamos acostados, yo estaba en cuero pero estábamos charlando en la cama. Ella me dijo que se estaba separando”, reveló Ian hace unos días en Intrusos haciendo referencia a ese momento. Y, consultado sobre la reacción de Roberto al encontrarse con semejante escena, señaló: “Él actuó como una persona adulta, normal. Me dijo ‘Andate a la mierda ya porque te mato’. Yo agarré mis cosas, me fui. Ella se quedó con él discutiendo”.

Charlotte junto a su ex, Roberto Storino Landi

Lo cierto es que, este viernes, Hachmann volvió a presentarse en el programa que conduce Flor de la V, dónde contó que tras su primera visita al programa la relación con la hermana de Alex se había enfriado. “Puede ser que ella me haya usado para darle celos a él”, dijo tras explicar que había recibido un llamado de Charlotte para que no siguiera hablando del tema.

Pero luego la charla giró hacia su actividad económica y el modelo reconoció reconoció que vendía contenido erótico en la plataforma Only Fans. “Aclaro que nunca hice contenido con hombres”, fue lo primero que dijo el modelo despertando la carcajada de de la V, quien le aclaró que en el ciclo de América se celebra la diversidad. Y, después, fue dando detalles de los viajes que había hecho junto a su novia anterior, quien lo había instado a hacer este tipo de producciones. Pero dejó a todos con la boca abierta al confesar la suma que ganaba mensualmente por este trabajo. “Algo normal... 5 mil dólares, pero mi ex está arriba de las tres cifras”, aseguró.

Luego contó cómo incursionó en el negocio. “Empecé en México. Dije: ‘Voy a crear la página’. Cómo tengo muchos seguidores en Tik Tok, empecé a promocionarme y a hacer vivos. Todo el público o la gran mayoría que me sigue es gay. Pero tengo todo contenido con mi ex y con chicas”, dijo. Y luego agregó que el material se estaba vendiendo solo. “Acá sube cualquiera lo que quiera, no importa si sos gordo, flaco, feo. Hay gente a la que les gusta los fetiches: los que les gustan los pies. Hay de todo, enanos”, aseguró.

Ian Hachmann se dedica a vender contenido erótico

Finalmente, Ian mencionó que muchas de sus fotos y videos están liberados para el público, por lo que sus ganancias se generan por pedidos exclusivos de parte de sus seguidores. “Yo la cuenta la tengo free, así que lo único que hago es vender contenido”, indicó dejando en claro que le va muy bien en este rubro.

