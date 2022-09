Wanda Nara hizo un vivo en Instagram

Este martes por la noche, Wanda Nara sorprendió al realizar una transmisión por su Instagram en vivo minutos antes de emprender un viaje para reencontrarse con su familia y arreglar como representante de su marido la incorporación del jugador Mauro Icardi al Galatasaray de Turquía.

“Hay descontento con Wanda. Están preocupados”, había revelado Yanina Latorre en LAM minutos antes del vivo de la mediática y después agregó que “la máscara empieza la semana que viene y grabaron solo cinco programas. Wanda llegó, grabó, se fue a Miami y ahora se va a Turquía. Ella tenía que grabar toda la semana. Y Natalia Oreiro está que se la llevan los demonios porque es súper profesional, ordenada, laburadora. Wanda y Natalia no se llevan bien”.

“A Natalia le incomoda su poco profesionalismo. Y parece que Wanda está complicada con los horarios de grabación, llega tarde, para muchas veces... Y todo eso a Natalia no le estaría gustando. Están muy preocupados porque ya empieza el programa y está anunciado como el programa del año”, continuó.

Asimismo, contó que “Wanda no avisó. Fue todo a último momento. Al marido lo vendieron ayer... Ellos hasta el domingo no sabía a dónde iba a ir Mauro. Avisó que se va ahora y los colgó con la grabación”.

Tras sus dichos, Wanda decidió hacer un vivo y explicó: “Me dan la posibilidad de poder viajar o de que mis hijos puedan venir. Nunca estuvo en los planes que estuviera separada durante tanto tiempo (de mis hijos). Voy y vengo todo el tiempo como ellos vinieron a Miami de sorpresa, también está estipulado”.

Wanda Nara negó haber plantado las grabaciones de ¿Quién es la Máscara?: “No me afectan las tonterías porque sé la realidad”

“Los fines de semana tenemos libres porque no hay grabaciones y no falté a ninguna. Mañana (por el miércoles) hay un compromiso y pedí permiso por motivos familiares y de un trabajo que tiene la prioridad”, continuó sin dar mayores detalles, aunque tendría que ver con su condición de representante de su marido, que está a punto de firmar su incorporación con el Galatasaray de Turquía.

“Está hablado y estipulado que, si llegara a una cierta circunstancia, me pueda ausentar. No hay ningún reemplazo y nada. Es súper difícil el programa porque hay un laburo de producción jamás visto. No me dejo de sorprender programa tras programa. Acepté esta propuesta porque me permitía estar cerca de mi familia y de los compromisos laborales”, manifestó Wanda desde Ezeiza y acompañada por su amigo Kenny Palacios y su suegro.

“Hay dos maneras de ver la vida: positivamente como lo veo yo o negativamente como otros, pero no me afectan las tonterías porque sé la realidad. Nadie está enojado porque tengo una buena relación y tengo suerte de estar en este programa”, explicó.

De esta manera, quedó totalmente relegada la chance del otro elenco turco, el Besiktas, que en los últimos días había mostrado interés por el fichaje de Mauro Icardi. Luis Campos, director deportivo del PSG, es quien trabaja junto a la empresaria argentina para que la transferencia llegue a buen puerto. Vale mencionar que el mercado de traspasos en Turquía cierra este jueves 8 de septiembre (en Portugal, por ejemplo el 22), por lo que tendrán apenas unas horas para finiquitar el traspaso. El abultado salario que tiene actualmente Icardi en el PSG, con contrato hasta 2024, es el principal escollo que deberán resolver.

De cualquier manera, Wanda explicó que Mauro Icardi no está para nada impaciente por sellar su traspaso e irse del París Saint-Germain. “Está súper bien... ¿Cómo va a estar preocupado con el contrato que le hice? Por favor. Preocupaciones son otras en la vida”, comentó la esposa del artillero del PSG. Además, explicó que la decisión implica un gran despligue para ellas y sus hijos: “Somos una familia grande y, a la hora de elegir, elegimos algo que vaya bien para toda la familia. Él elige por todos”.

