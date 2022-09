Nicolás Vázquez y Benjamín Rojas imitaron el viral de "Eduardo, vení a buscar a Juan Cruz"

Desde hace unas semanas, un episodio dramático que mutó -por su final feliz- a una anécdota más, se volvió viral. Todo comenzó cuando un chico que paseaba por el Dia de la Niñez se separó de su familia y se perdió por las calles del barrio porteño de San Telmo. Una persona lo encontró, se puso al niño sobre sus hombros, la gente simuló estar en una playa y empezó a aplaudir. Además, les pidió a los músicos de la banda que toca allí cada fin de semana que usaran sus micrófonos para convocar al padre del niño perdido.

Ultimátum, la banda de rock callejero de cuatro integrantes que daba su show en la plaza Dorrego -en la intersección de las calles Defensa y Humberto 1°, polo gastronómico de San Telmo- interrumpió su repertorio y pronto, comenzó la búsqueda. “Reitero, Juan Cruz está acá, en el centro de la plaza, donde están los músicos tocando. Eduardo, por favor, el padre, que se apersone”, decía Pablo Krauss, cantante y bajista del grupo, mientras seguían tocando. A su lado, Harry Barcia, guitarra y voz, no podía aplaudir pero sí suplicar: gritaba Eduardo con muchas “a”. Y pronto, el pedido fue mutando. “Eduaaaardo, ¿dónde estás Eduardo?”, entonó, primero, para darle paso al estribillo definitivo: “Eduardo, vení a buscar a Juan Cruz”.

El canto generalizado y el clima solidario, lograron calmar al niño que se encontraba muy afligido y el grito popular logró el reencuentro más esperado. Emocionado, el pequeño pidió bajar de los hombros de uno de los hombres que lo ayudó en la búsqueda y corrió a los brazos de su papá. Nadie imaginaba que horas después, un usuario subió el video de la situación a sus redes sociales y pronto, se hizo viral.

La banda detrás del hit "Eduardo, vení a buscar a Juan Cruz"

En plena promoción de las últimas funciones de su obra, Una semana nada más, Nicolás Vázquez y Benjamín Rojas intentaron recrear con humor el episodio. Los actores replicaron la búsqueda de Juan Cruz y los músicos que lo ayudaron en su cruzada por encontrar a su familia. En el video que subieron a sus redes se fue ver a Vázquez teniendo sobre sus hombros al ex Rebelde Way actuando el llanto del nene, mientras que Gimena Accardi hacía palmas tentada aguantando las ganas de reírse. Pronto, el posteo se llenó de comentarios de otros famosos. “Basta me muero”, les escribió Jimena Barón mientras Georgina Barbarossa sumó emojis que denotan risas.

Después de tres años de éxito en los que fue vista por más de 400.000 espectadores, la comedia se despedirá definitivamente en el mes de septiembre con ocho funciones que tendrán lugar los días 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 y 25 en el Teatro Ópera Orbis. Luego, cada uno seguirá su camino. Nico Vázquez se pondrá en la piel de Tootsie, el mítico personaje que inmortalizó Dustin Hoffman en la multipremiada película de Sydney Pollack estrenada en 1982. Allí encarnará a un actor desocupado que decide vestirse de mujer para obtener un papel en una telenovela. Luego de su éxito en la pantalla grande, la historia fue llevada a Broadway donde también se convirtió en suceso y fue replicada en diferentes partes del mundo.

En marzo de 2023 llegará al teatro Lola Membrives en una gran apuesta, con la producción de Gustavo Yankelevich y el propio Vázquez junto a RGB Entertainment - Preludio Producciones. La dirección será de Mariano Demaría, al igual que Una semana nada más, mientras que la dirección de arte estará a cargo de Renata Schussheim. “Este es un personaje que amé siempre”, señaló el actor en sus redes sociales, sin ocultar la alegría por protagonizar una historia icónica, estrenada cuatro décadas atrás.

SEGUIR LEYENDO: