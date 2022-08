Soledad Pastorutti tuvo una inesperada reacción luego de que la llamen “milf”

La reacción de Soledad Pastorutti luego de que la llamen "MILF" (Video: Twitch Telefe)

De un tiempo a esta parte, Soledad Pastorutti está mostrando un nuevo costado con sus looks más osados. Aprovechando su participación como coach en La Voz Argentina, la cantante se anima a jugar un poco más con su vestuario y, a raíz de este cambio, es que está recibiendo cientos de comentarios elogiándola en las redes.

Así se lo hizo saber Diego Poggi en un Twitch que estaba haciendo junto a la intérprete de “Tren del cielo” y Rocío Igarzabal, la host digital del reality. “¿Puedo decir algo que es polémico pero es con todo el respeto del planeta? Todos en el chat dicen que sos la mujer más linda de la Argentina y que sos ´alta milf´”, lanzó el conductor. Lejos de ruborizarse, ella admitió: “Me gusta eso, me encanta”.

Y, acto seguido, contó una anécdota de su adolescencia, que vivió junto a su vestuarista: “Es mi mejor amigo, con quien hice el secundario, y cuando éramos adolescentes, salíamos del cumpleaños de 15 de una amiga y todos se habían ido con alguien, salvo nosotros dos, éramos los más feos del grupo. Y este guacho me mira y me dice: ´encima con lo fea que estás vestida...´. Hoy es la persona que me viste y que ha convertido al patito feo, no digo en algo lindo, pero en esto que ven hoy acá”. Y destacó: “Así que estoy orgullosa de escuchar esos comentarios porque me costó un montón”.

Uno de los looks más comentados de Soledad Pastorutti en La Voz Argentina

En tanto, Poggi también le consultó por el comentario que la cantante había respondido de un usuario en las redes, que la había criticado por sus looks. “Yo siempre fui así, lo que pasa es que cuando empecé a cantar tenía un vestuario que tenía que ver con el folclore, que es la música que nunca voy a dejar de hacer. Pero también me propuse otra cosa, que creo que es revolucionario: así como todo cambia, ¿por qué en el folclore hay que vestirse siempre con un poncho y taparse y no poder mostrar sensualidad?”, explicó. “Si el folclore es la música que representa a la gente, siento que las canciones también deben representar este presente. Yo me propuse esto, me costó un montón porque fui la primera, y además por ser mina también cuesta un poco eso. Pero, de a poquito, vamos”, finalizó.

Días atrás, La Sole mantuvo un cruce con un usuario que criticó los outfits que eligió, y la cantante decidió responderle con una tajante aclaración. “Estás perdiendo tu esencia, cantás cualquier cosa, ya ni folklore hacés. Te pintás y mostrás como una vedette, ya de la chica de pueblo que todos amaban poco queda”, le recriminó un internauta.

Sin perder la compostura, ella le contestó: “Respeto tu punto de vista, pero estoy segura de que hace rato no me seguís de cerca. Es imposible cambiar la esencia”. A raíz de ese tenso diálogo, el usuario borró el comentario e incluso su cuenta ya no existe en el mundo virtual. Las repercusiones siguieron, y aunque muchos aplaudieron su actitud de hacerle frente a los haters, también hubo quienes le recomendaron que no “gaste su tiempo” en responder a las ofensas. “Toda la razón, pero el aire es gratis aún, y está bueno utilizarlo para hacer bien y aclarar las cosas”, remarcó Pastorutti en otro tuit.

SEGUIR LEYENDO: