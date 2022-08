La tajante respuesta de Soledad Pastorutti a las críticas por su look en La Voz Argentina

Soledad Pastorutti no dudó en contestarle a un usuario que cuestionó su forma de vestir

Los jurados de de La Voz Argentina sorprenden con cambios de looks en cada una de las etapas del reality de talentos que se transmite por la pantalla de Telefe. Soledad Pastorutti optó por distintos estilos de gala, y más de una vez se convirtió en tendencia en las redes sociales por los elogios de sus fanáticos. Sin embargo, en las últimas horas mantuvo un cruce con un usuario que criticó los outfits que eligió, y la cantante decidió responderle con una tajante aclaración.

Con más de medio millón de followers en la red social del pajarito, la artista suele destinar algunos de sus momentos libres para responder preguntas de sus admiradores y no perder el contacto con quienes la siguen desde que comenzó su carrera casi dos décadas atrás. En ese ida y vuelta leyó un repudiable mensaje que no dejó pasar: “Estás perdiendo tu esencia, cantás cualquier cosa, ya ni folklore hacés. Te pintás y mostrás como una vedette, ya de la chica de pueblo que todos amaban poco queda”.

La contundente respuesta de Soledad Pastorutti a un seguidor que criticó sus outfits

Sin perder la compostura, La Sole le contestó: “Respeto tu punto de vista, pero estoy segura de que hace rato no me seguís de cerca. Es imposible cambiar la esencia”. A raíz de ese tenso diálogo, el usuario borró el comentario e incluso su cuenta ya no existe en el mundo virtual. Las repercusiones siguieron, y aunque muchos aplaudieron su actitud de hacerle frente a los haters, también hubo quienes le recomendaron que no “gaste su tiempo” en responder a las ofensas.

“Toda la razón, pero el aire es gratis aún, y está bueno utilizarlo para hacer bien y aclarar las cosas”, remarcó Pastorutti en otro tuit. También la escritora Florencia Freijo opinó al respecto: “Siempre les va a joder una mina que juegue con aspectos más eróticos en su vestimenta, y utilizan eso para menguar su poder o desacreditarla”. Y agregó: “No pierdas valor en responderle a gente que no puede con el 1% de tu recorrido. Sos enorme”.

El mensaje de Florencia Freijo para Soledad Pastorutti

Los seguidores de la cantante le recomendaron que no conteste a los haters, pero ella mantuvo su punto de vista

La cantante le agradeció su punto de vista con una promesa: “¡Gracias! ¡Hermoso mensaje! ¡Tendré muy presente tus palabras!”. Además recibió una ola de halagos, entre los que se destacan: “Ni cabida, Sole. Sos una artista del carajo. Con poncho o con minifalda: única”; “Quienes te seguimos sabemos que tu esencia no cambia”; “Sabemos bien qué define a cada persona y tus valores siempre los mantenés”.

Cuando llegó el fin de las audiciones a ciegas y comenzaron de las batallas, los cinco integrantes del jurado renovaron sus atuendos -Lali Espósito, Pastorutti, Mau y Ricky y Ricardo Montaner-. El cambio en la cantante de Arequito fue furor en las redes sociales en ese entonces: un vestido plateado de escote cruzado, mangas tres cuartos, combinado con sandalias del mismo tono y una cadenita con el dije de un corazón en su cuello.

El look de Soledad Pastorutti que fue furor en las redes sociales algunas semanas atrás

