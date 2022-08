La China Suárez y Rusherking a los besos luego de los rumores de crisis

La China Suárez y Rusherking

Por estos días, Eugenia La China Suárez y Rusherking viven su historia amor con un río de distancia. Mientras ella trabaja en Montevideo en su nueva película, que protagoniza con Joaquín Furriel, él permanece en Buenos Aires, donde sigue adelante con sus compromisos musicales. En este tiempo, surgieron algunos rumores de crisis en la pareja, alimentados por la complicidad que mostraron los actores en el set de filmación y por algunos comentarios atribuidos al cantante, que fueron oportunamente desactivados.

Por si quedaban dudas, en la tarde del miércoles, los novios volvieron a acudir a las redes sociales para hacer pública su declaratoria de amor. El juego lo empezó ella con una instantánea en sus historias de Instagram que parece tomada en algún set de grabación. A los novios se los ve en pleno beso, ella lo toma de la cabeza y él, encapuchado, la abraza por la cintura. “Hoy te quiero un poquito más”, le escribe la actriz junto a un corazón. De inmediato, el rapero replicó la historia y le dedicó unas palabras en la misma sintonía: “Te quiero mucho”.

Desde que se supo que estaban filmando en Uruguay, los rumores en torno a la China y Furriel no tardaron en aparecer, sobre todo a partir del material que compartían en las redes con la intimidad del set. Además de hermosas postales del país vecino y algunos bloopers que protagonizaron durante la jornada laboral, el actor sorprendió al mostrar en sus stories de Instagram un regalo que le hizo la ex Casi Ángeles mientras estaban en pleno rodaje. “Torta de ricota de la compa”, escribió junto a una imagen en la que se ve el exquisito postre que le preparó su colega.

Mensajes de amor entre la China Suárez y Rusherking (Instagram)

Y si hasta ahora la intérprete de “Lo que dicen de mí” solo se manifestó en las redes sociales y con mensajes cifrados respecto a una posible crisis, el músico sí habló abiertamente, durante su presencia en la entrega de los Premios Gardel, a los que asistió sin su novia: “Flashearon ustedes, lo juro por Dios. No sé de dónde sacan esa info, nosotros estamos re bien”, aseguró, y también explicó cómo había tomado su repentina exposición mediática: “Es parte de todo esto, hay que aceptarlo. No me molesta. Yo estoy muy feliz con mi relación, muy contento haciendo mi música, laburando mucho, enfocado. Al principio era más difícil lo mediático, pero ahora ya me acostumbré, estoy más tranqui. Y lo entiendo”.

“¿Se viene una colaboración con La China?”, le preguntó una periodista acerca del costado musical de la actriz. “Lo vamos a hacer en algún momento, más vale. La China es hermosa, canta increíble, la rompe. Obvio que lo vamos a hacer”, prometió Rusher.

La China Suárez y Rusherking, en otro de sus intercambios románticos (Instagram)

Días antes en Intrusos, la periodista Maite Peñoñori había puesto sobre la mesa la supuesta crisis entre el rapero y la rubia, asegurando que él dijo una contundente frase sobre su actual pareja. “Ayer vimos que Rusher había estado grabando con los chicos de La K’onga”, explicó la periodista en referencia al grupo musical de cuarteto. Luego, agregó: “Parece que él anduvo boqueando con todos los que estaban ahí y les dijo textuales (sobre la China): ‘Me tiene cansado, me hace un montón de planteos. Yo pensé que era relajada, pero la verdad que no’”.

Incluso la panelista dio a entender que el artista tendría ganas de dar un paso al costado en el noviazgo. “Él dice que ella está haciéndome escenas todo el tiempo. Por eso, quiere que resuelvan un alquiler que tienen en común y terminar”, manifestó Maite, lo que derivó, aquella vez también, en un mensaje romántico en las redes sociales.

