Charlotte Caniggia se separó de su novio: él la habría encontrado con su mejor amigo

Charlotte Caniggia y su novio, Roberto Storino Landi (RS Fotos)

Charlotte Caniggia se habría separado de su novio, el empresario Roberto Storino Landi, con quien estaba en pareja desde hacía tres años. Aunque ella es una figura conocida, se mostraron juntos en público muy pocas veces.

“Ella no es de dar notas ni aparecer públicamente, de hecho de su noviazgo no se supo mucho detalle, pero hoy puedo dar fe que la ruptura es definitiva y es escandalosa porque habría terceros en discordia. Él se enteró que ella estaba teniendo una aventura y se pudrió todo, ella le fue infiel aparentemente porque las cosas estaban desgastadas con su ahora ex”, dijo en Mitre Live Juan Etchegoyen.

A su vez agregó que a la mediática le hizo ruido ver a su hermano Alex tan enamorado de Melody Luz a quien conoció en El Hotel de los Famosos, que comenzó a replantearse ciertas cosas. Luego aseguró: “Él entró su casa y la vio a ella con otro, la agarró infraganti con su mejor amigo, llamado Ian”. El periodista además dijo que la relación entre Charlotte y quien fuera su pareja estaba desgastada.

Una de las pocas veces que la hija del Pájaro Caniggia y Mariana Nannis se mostró con su novio fue a fines de mayo en el lanzamiento de su nuevo emprendimiento: una cápsula de tocadores de make up. En el evento, que se realizó en un exclusivo restaurante de Puerto Madero, la joven estuvo acompañada también por Damián Potenza, el exjugador de fútbol y fundador de Baires Wood, la empresa que se encarga de realizar el mobiliario.

“Estuve medio escondida, pero la verdad es que estoy muy tranquila, me gusta la vida tranquila”, dijo en LAM al ser consultada por su bajo perfil y al ser consultada sobre su vida amorosa, dijo: “Siempre estoy acompañada”. Luego dio un paso más y aclaró que el hombre que se veía detrás de ella a su pareja. “Me duran mucho los novios a mí, soy noviera, sí”, reconoció.

Aquel día especial también la acompañaron Luis Ventura, Aníbal Pachano, Sabrina Ravelli, Alejandro Cipolla, el economista Mariano Gorodisch y Carna, que fue con su esposa, Claudia Ares y su hijo, Mateo.

En concordancia con su bajo perfil, dijo también que no podría participar en un programa como El Hotel de los Famosos como lo hizo su hermano: “Yo no me veo ahí. Odio convivir con gente que sean desordenados y sucios. Y que me hagan laburar, ni loca. Ni en pedo limpio la mugre de otro. Convivir con gente es muy difícil, es horrible. Muy poca gente me cae bien, esa es la verdad, casi nadie”.

Hace tres semanas, invitada a PH, Podemos Hablar, había contado que su padre no le contestaba los mensajes: “Yo ahora mismo no hablo mucho con mi papá, algunas veces: ´Hola, papá, ¿cómo andas?´. No lo veo, pero bueno, hay familias que a veces pasan por algunas cosas”. En esa línea, el conductor también quiso saber si el exfutbolista está en la Argentina y si a ella le gustaría verlo. “Sí, pero él nada, no me habla. Uno como hijo no puede tampoco...´Che, papá´, le mandas 80 mensajes y bueno, ya está. Si tu papá no te contesta, listo, ¿qué vas a hacer?”.

