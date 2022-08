Isabel Macedo sufrió un accidente doméstico que le dejó una quemadura: “No es un chupón”

Isabel Macedo sufrió un accidente doméstico que le dejó un quemadura (Video: Instagram)

Mientras realizaba los preparativos necesarios para emprender un viaje laboral con destino a la ciudad de Mendoza, Isabel Macedo sufrió un fuerte accidente doméstico que le provocó una quemadura en su cuello.

La actriz se disponía a viajar desde Salta -provincia en la que formó familia con el exgobernador salteño Juan Manuel Urtubey y con quien tiene dos hijas, Isabel y Julia- hacia la tierra del sol y del vino para supervisar la apertura de un local de su marca de ropa: hace un año, junto a su socia Natalia González Najurieta, llevan adelante la marca Beneïda, cuyo nombre significa “Bienvenida” en catalán.

Pero mientras realizaba los preparativos y atendía distintas necesidades de su hogar, se quemó el cuello según explicó en un video que publicó en sus Instagram Stories. “Una cosa que no les conté es que el día que tenía que ir a Mendoza, para conocer el local”, comenzó a contar Macedo mientras con su cámara hacía zoom sobre su cuello, en el que se podía observarse una mancha roja con forma de óvalo, ubicada a unos centímetros por debajo de la quijada.

Isabel Macedo mostró en redes sociales la quemadura que sufrió con su buclera (Fotos: Instagram)

“No, no es un chupón”, aclaró Isabel rápidamente como para que las imágenes no sean interpretadas de otra manera. “Me quemé con la buclera. Quería estar linda, para ir, para ver todas las cosas, toda contenta porque íbamos con mi socia, mi marido, con mi bebita, toda copada. Me quedé enredada en el cable porque la chiquita lloraba, quería comer”, explicó a continuación, dando detalles del momento.

“Me di vuelta y dejé la buclera quieta. Y acá está el resultado. ¿Qué tal, eh?”, cerró la actriz con el relato de su accidente, mientras enfatizó la acción haciendo zoom repetidas veces sobre la quemadura que resaltaba en su cuello.

Postal del bautismo de Julia, la segunda hija de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey (Foto: Instagram)

A mediados de julio, Macedo y Urtubey celebraron el bautismo de su hija menor. La artista compartió las postales de la ceremonia que se llevó a cabo en una iglesia de la provincia de Salta y contó con la participación de varios familiares y amigos íntimos. “El bautismo de Julia, con los amores de mi vida”, escribió Isabel, quien estuvo acompañada por su hija mayor Belita y dos de los hijos de Urtubey, Mateo y Juana.

Cabe recordar que el pasado 4 de julio, la pareja anunció el nacimiento de Julia en sus respectivas cuentas de Instagram. Con una foto del brazo de la beba con el precinto identificatorio que dice “Urtubey (Macedo) 01/06/22″, la actriz y el político salteño informaron el nacimiento escribiendo la palabra “Julia” entre dos corazones. Y el posteo enseguida se llenó de likes y comentarios. Entre otras figuras, le dieron la bienvenida a la pequeña Eugenia Tobal, Celeste Cid, Agustina Cherri, Brenda Gandini, Agustín Sullivan, Paula Chaves y Sofía Gala Castiglione.

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey junto a Julia, su segunda hija (Foto: Instagram)

Un día más tarde, su hermana mayor, Belita, pudo conocerla. “Ahora sí”, escribieron Macedo y Urtubey en una publicación conjunta que hicieron desde sus cuentas de Instagram, en las que compartieron las imágenes de las pequeñas en el preciso instante en el que se vieron las caras por primera vez.

Aunque la actriz había contado que la niña de cuatro años no se había puesto celosa por la inminente llegada de la beba, la realidad es que nadie podía saber cuál iba a ser su reacción cuando finalmente la tuviera frente a ella. Sin embargo, por lo que pudo apreciarse en las fotos, Belita le dio una muy buena bienvenida a su hermanita. Y sus padres ayudaron para que esto suceda, al igual que su abuela materna, Lizzie.

