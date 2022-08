Se afianza el romance: las primeras fotos de Majo Martino y Locho juntos en público

Majo Martino y Locho (Crédito: RS Fotos)

Majo Martino y Locho Loccisano ya no se ocultan y el jueves por la noche, la pareja que comenzó su relación en El Hotel de los Famosos, estuvo en el cumpleaños de su ex compañero de reality, el Turco García.

Además de los flamantes novios, en la fiesta que se realizó en Madero Tango, estuvieron presentes familiares y amigos del homenajeado y su pareja, Mariela, lo acompañó muy de cerca durante toda la noche. Esta es una de las primeras veces que la periodista y el jurado de Canta Conmigo Ahora se muestran juntos, como novios, en público. Hasta hace unas semanas se definían como “buenos amigos”.

Majo Martino y Locho con el Turco García y familia

El miércoles y el jueves Martino acompañó desde la tribuna del programa de Marcelo Tinelli al joven cantante y se mostraron cariñosos y compinches. En más de una oportunidad se hicieron ojitos y se tiraron besos a la distancia y durante el receso entre grabación y grabación estuvieron juntos charlando en uno de los sillones que hay en la gran carpa que hace las veces de camarín de los jurados.

Majo Martino y Locho, muy cariñosos en el cumpleaños del Turco García

Dentro del reality conducido por Pampita y el Chino Leunis ellos habían entablado una profunda amistad, pero no había ocurrido nada a nivel pareja. Sin embargo, las veces que ella entró y salió del hotel confesó que lo había extrañado y que lo quería mucho. La relación propiamente dicha comenzó una vez finalizado el juego que dio a Alex Caniggia como ganador.

“Con Majo estoy bien, bien... estoy muy enganchado. Me estoy enamorando. Lo nuestro se dio todo afuera”, contó en Intrusos quien dio sus primeros pasos en televisión en Combate.

El Turco García se animó a bailar tango

El Turco García realizó una gran fiesta de cumpleaños

En julio ella había celebrado su cumpleaños y aunque ellos aún no habían blanqueado su relación, él estuvo presente. Así como había estado ella en el de él, que celebró en al casa de sus padres. En ese momento, al encontrarse con quien ahora es su suegra, la periodista le dio un gran abrazo.

“No estamos saliendo, pero podemos comer, podemos ver el programa, podemos charlar... Pero de ahí a salir, es un montón. Seguimos el vínculo de amistad que tuvimos adentro del Hotel. Lo quiero un montón, sé que él me quiere... Y es eso, nada más”, decía ella por esos días ante las cámaras.

Rodeado de amigos y familia el Turco García festejó su cumpleaños en Madero Tango

El Turco García con amigos (Crédito: RS Fotos)

El líder del grupo contrario en El Hotel, Chanchi Estévez, descreía de al relación. “Majo estuvo haciendo su papel y todo el mundo tiene una idea de lo que es Majo... Estar a favor de Locho, estar con él, solamente por conveniencia”, decía el ex Racing y agregaba: “Por mi se pueden casar, hacer lo que quieran. Yo creo que es todo por conveniencia. Y no tengo nada contra Majo, me cae super. Pero está haciendo un papel para las redes... Yo le dije: ‘Bajá un poco’”.

La otra relación que tras la salida del juego se consolidó a paso firme fue la de Alex Caniggia y Melody Luz quienes por estos días están de viaje por Europa, a donde fueron a pasear y a conocer a la madre de él, Mariana Nannis, que vive en Marbella.

Al salir del hotel, la bailarina y el hijo del Pájaro se fueron a vivir juntos a la casa de él. “Está todo cada día mejor”, había dicho ella a Teleshow y agregó: “Es más lindo porque hay más intimidad y no llenos de cámaras”.

