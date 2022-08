El hijo de Alberto Olmedo pide dinero a cambio de dar notas sobre su papá: “Nadie quiere pagar nada”

El hijo de Alberto Olmedo pide dinero a cambio de dar notas sobre su papá (Video: Ciudad Magazine)

Albertito Olmedo, hijo del recordado Alberto y de Nancy Herrera, nació siete meses después de la trágica muerte de su papá, ocurrida en la ciudad de Mar del Plata el 5 de marzo de 1988. Por eso, su palabra está entre los más requeridas cada vez que se acerca un aniversario especial o simplemente para recordar a la figura y el genio del gran cómico argentino. El pasado miércoles 24 se conmemoró un nuevo aniversario del nacimiento del rosarino, pero esta vez Albertito decidió ponerle condiciones a los medios de comunicación.

“Buen día, gente. ¿Cómo andan? Hoy, 24 de agosto, cumple papá así que lo festejamos. Hoy me llamaron de tres canales de aire y cuatro radios, pero no salgo en ninguno, aviso”, contó Olmedo en un video corto que publicó en su perfil de TikTok, red social en la que se muestra muy activo generando contenido a partir de sus desventuras como delivery.

“Tomé la decisión de pedir un poquito de dinero. Para que tengan una idea, pedí un tanque de nafta, ninguna locura. Desaparecen todos, ¿eh? Todos. Nadie quiere pagar nada. Así que esta vuelta no, no, no... No, no, nooo”, dijo y dio las razones por las cuáles se negó a hablar en este aniversario.

En Mañanísima (Ciudad Magazine) emitieron el video en cuestión y Carmen Barbieri salió al cruce por la actitud del joven. “Para mí, que lo recuerden es mantenerlo vivo en el recuerdo, con amor”, dijo la conductora del ciclo.

“Si tengo que defenderlo a Albertito, es porque no conoció al papá. Alberto murió cuando su mamá, Nancy, estaba embarazada. Al no conocerlo, ese cariño que uno tiene por los padres, es diferente”, dijo Carmen, queriendo justificar de alguna manera la decisión tomada por Olmedo.

“Yo vi una nota fría refiriéndose a su papá. Mi hijo Fede se va a enojar porque lo quiere mucho... Pero me pareció algo frío”, opinó a continuación la conductora. “No hace falta tenerlo a él para que venda una nota sobre uno de los capocómicos más grandes que tuvo la Argentina. Pudo estar cualquiera de sus hijos, Mariano, Sabrina, Javier... Esto que se grabó, es muy frío. Me pareció una cosa muy fría”, cerró Barbieri.

Además de trabajar, Albertito realiza divertidos sketches cortos en las redes sociales, demostrando que heredó la veta artística de su padre. “Pasando por... a ver si lo reconocen, tengo que pasar rápido porque cagué”, dijo en un video que publicó hace unos días en el que se lo ve por la avenida Corrientes, la la de la estatua del Negro y Javier Portales, en la que juntos interpretan a Alvarez y Borges.

En otro video para Tik Tok, donde tiene más de 14 mil seguidores, presentó a su madre y bromeó: “Acá estoy con mamá, le esta compitiendo a Mirtha Legrand en edad”. En otras apariciones le dice con humor a la gente que tiene que hacer lo que le gusta, respondiéndole así a sus haters.

En otras ocasiones da cuenta de las peripecias que vive en su trabajo como repartidor, cuando la gente tarde en atender el timbre o tiene que volver al día siguiente porque no pudo llevar el paquete a destino. La otra vez sin ir más lejos se preguntó “¿por qué la gente de pisos altos abre la puerta más rápido que la que está en planta baja?”. También mostró el paso a paso de cómo arma los paquetes hasta que los deja a los compradores y otro día se quejó de que a veces la gente no aclara en qué departamento es la entrega y que cuando él llama para chequar, no lo atienden.

