La palabra del joven español que criticó a José María Muscari: “No hay que filmar a nadie sin su consentimiento”

Habló Alex, el joven español que fue filmado en la playa por José María Muscari (Video: "Intrusos", América)

Las redes sociales son un arma de doble filo. Si bien muchas veces son una gran herramienta para que los famosos se conecten con sus fans, también otras tantas se vuelven en su contra cuando comparten contenido polémico y son fuertemente criticados. Esto último fue lo que le sucedió a José María Muscari, que por estas horas disfruta de sus vacaciones en Grecia, y mientras descansaba en una playa, decidió filmar a un grupo de jóvenes que estaban a unos metros suyo. En las imágenes que el propio director teatral compartió en sus stories de Instagram, se escucha cómo su amigo Diego Rinaldi elogia el atractivo físico de los turistas, en complicidad con el creador de Sex.

Lo cierto es que esto no le causó ninguna gracia a los protagonistas de esa grabación. Tan es así que Alex, el joven al que más destacaron en el video, se mostró muy molesto y lo hizo saber a través de su cuenta de Twitter: “Ayer mientras estaba en la playa, este tipo me grabó sin mi consentimiento y sexualizándome. Por favor ayudadme a denunciar”, escribió indignado. Y, acto seguido, agregó: “El user de IG es @josemariamuscari y el tipo ha tenido tan mala suerte de que hablemos español y un conocido nos ha pasado el vídeo. Lo peor es que el resto de sus historias son así con muchos más chicos y resulta bastante vomitivo. No hagáis fotos/videos a desconocidos sin su consentimiento y menos para soltar comentarios babosos”.

El polémico video por el que José María Muscari tuvo que pedir disculpas

Atento a estos comentarios, Muscari se dio cuenta de su equivocación y procedió a pedirle disculpas públicas por esa misma red social. “Recién leí esto y por supuesto que te pido disculpas, jamás mi intención es exponer a nadie, mis redes no van por ahí, mala mía. Tenes razón, no debería haber enfocado mi cámara hacia tu sector, sino hacerlo con la gente que lo estábamos haciendo. Disculpas”, le respondió, arrepentido. Entonces, Alex le agradeció el gesto y le contestó: “Me alegro que haya llegado a ti para que pidieras disculpas, la broma está bien, enfocar a gente desconocida sin permiso no ¡Gracias!”. “¡Gracias a vos! Te reitero mis disculpas y si venís a Argentina estás invitado a ver mis obras acá”, expresó de forma amigable José María.

Muscari está de vacaciones en Grecia, país en el que filmó al joven descansando en la playa

En tanto, este jueves el joven afectado le concedió una entrevista a Intrusos vía Zoom, donde se refirió al tema. “Yo estaba con mi novio tranquilo en la playa, tomando sol. Y como él es uruguayo, escuchó el acento argentino, que es muy característico, de alguien haciendo comentarios sobre alguien con traje de baño rojo, que parecía que la tenia p...., que no sé qué, y mi novio se dio cuenta que estaban hablando de mí”, comenzó relatando. Y continuó: “Nos quedó la duda si habían grabado o no, y nos quedamos como pensando con qué necesidad de hacer esos comentarios. Pero quedó ahí, como una broma. La cuestión es que al día siguiente nos despertamos y un conocido de mi novio envía la historia y nos pregunta si éramos nosotros. Allí estallé, porque soy muy defensor de que no hay que filmar a nadie sin su consentimiento”.

Entonces, apuntó: “Cuando vi las historias, vi que no era el único, sino que mucha gente había sido filmada. Yo mi Twitter lo uso mucho para denunciar estas cosas porque soy muy activista de señalar situaciones que no están bien, para hacer reflexionar. Por eso lo publico con la intención de que llegase a él y que elimine esos videos”. “No sabía que Muscari era famoso, me empezó a llegar porque mucha gente me dijo que era conocido, pero tuve que buscarlo en Google. Y el alcance que tuvo mi tweet no es el mismo que yo empezaba que iba a tener”, acotó.

En esa línea, contó lo que sucedió después: “Hablé con él y todo bien, el problema viene cuando toda la gente de Argentina me dice que me estoy aprovechando de la fama y que soy yo el que se está sexualizando. Pero quiero dejar que si yo subo una foto mía en bañador en la playa, lo estoy decidiendo yo, pero en cambio ese video fue sin mi consentimiento y encima con comentarios que me hicieron sentir incómodos”.

“Elegí hacerlo público porque pienso que hay que educar, y a veces a mí también me ha pasado que me han señalado cosas que hice mal y he admitido que me equivoqué. Nunca fue con la intención de que tenga esa magnitud, pensé que iba a quedar entre mis amigos y ya. Fue solo con la intención de que le llegue a él y elimine las historias, y poder hablar con él para que entienda el error. Creo en aprender y educar”, señaló. Y cerró: “Fue una llamada de atención para él y dudo que vuelva a subir alguna historia en relación a esto que ha pasado. Me alegro que haya pedido disculpas”.

