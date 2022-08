Brenda Asnicar viajó al Amazonas: misión ecológica, sanación espiritual y una experiencia extrema con gusanos

La actriz y cantante está de viaje en el bosque tropical más grande del mundo y compiló algunas de sus experiencias

Un par de días atrás Brenda Asnicar compartió con sus seguidores algunas postales de su viaje al Amazonas. La actriz y cantante contó que cumplió el sueño de conocer la región amazónica de la República del Ecuador, y pudo estar más que nunca en contacto con la naturaleza. A modo de bitácora de viaje, registró varios momentos de su recorrido, y hubo uno puntual que le causó mucha impresión: comer gusanos. Luego compartió en su cuenta de Instagram el álbum de fotos y el video donde reveló el resultado final de la experiencia extrema.

“Las culturas amazónicas ecuatorianas me están enseñando muchas cosas. Es increíble lo importante que es para nosotros la naturaleza y todos los conocimientos que adquirimos sin saber a través del tiempo y hoy nos olvidamos de donde vienen”, escribió la ex Patito Feo en modo reflexivo junto a un álbum de postales de su aventura. “Voy a estar conectando con civilizaciones y con árboles sagrados que me llamaron para darme su mensaje”, agregó muy entusiasmada.

Brenda Asnicar en el Amazonas

Tal como lo había prometido, subió a sus redes su recuerdo del “árbol más antiguo del Amazonas” y expresó su gratitud por ser parte de un proyecto de conservación de la región. “Quiero compartir con ustedes esta experiencia tan sanadora y evolutiva que viví toda esta semana rodeada de excelentes seres humanos que me han trasmitido sus tesoros ancestrales mas preciados”, escribió con las emociones a flor de piel por el esfuerzo colectivo para conservar el bosque tropical más grande del mundo, célebre por su biodiversidad y pulmón fundamental para la vida en el planeta Tierra.

En medio de este contacto íntimo con la naturaleza, la actriz compartió un momento extremo en el que se dispuso a probar un bocado autóctono que a simple vista no parecía muy apetecible. Se recogió el pelo como para juntar coraje y tocar uno de los gusanos, aunque inmediatamente retiró su mano con un claro gesto de impresión. De a poco, fue ganando en confianza y amigándose con los bichos, que caminaban de un lado a otro de la hoja que hacía las veces de plato. “No los quiero matar, nunca me comí algo vivo”, argumentó la actriz en un último esfuerzo por evitar el bocado.

Brenda Asnicar junto al árbol más antiguo del Amazonas

Al reparar en sus dudas, sus compañeros empezaron a alentarla como si se tratara de la final del mundo. “¡Argentina, Argentina!”, se escuchaba de fondo, mientras Brenda seleccionaba al azar su presa. Luego de otro intento fallido, y un grito que sonó liberador, empezó a darse ánimo y convencerse de que era capaz de hacerlo. “Esto es psicológico”, señaló, sin embargo volvió a soltarlo antes de llevárselo a la boca.

La solución llegó con los gusanos ya cocidos y mostrándolo en primer plano a la cámara. “Llegó el momento. Lo voy a hacer. Esta es la cabecita, está abierto y el interior del gusano se ve así”, explicó. Acto seguido lo comió y cerró con un comentario que desató las risas entre sus compañeros: “No está mal. Me he comido cosas peores”, remató sin dar más detalles, pero con la alegría de haber superado la prueba. Una más en un viaje que se aventura inolvidable en cuerpo y alma y que promete compartir a diario con sus seguidores.

