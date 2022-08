La respuesta de Manu Urcera cuando le preguntaron si se casaría con Nicole Neumann (Socios del espectáculo. El Trece)

Nicole Neumann y Manu Urcera se conocieron en marzo de 2021, cuando los presentó un amigo en común, y un flechazo inmediato los enamoró. Y aunque pocos apostaban por su relación, entre la diferencia de edad y la pertenencia a mundos diferentes, pasa el tiempo y se los ve cada vez más plenos. En este casi año y medio de relación compartieron viajes por trabajo y por placer, ensamblaron su relación con las hijas de la modelo y sortearon alguna que otra crisis. “Ella no sabía quién era yo, pero me dio una oportunidad y acá estamos”, afirmó el piloto de autos hace días a este medio. Y por lo que contó en las últimas horas, una decisión de las importantes anda dando vueltas por la pareja.

Recién llegados de San Martín de los Andes, donde pasaron el fin de semana largo junto a Indiana, Allegra y Sienna, las hijas de Nicole y Fabián Cubero, Manu formuló unas declaraciones que hablan del buen momento de la pareja. Todo ocurrió en Diego a la tarde, el programa de Radio Mitre y fueron replicadas en Socios del espectáculo. En ambos ciclos participa Karina Iavícoli, que fue la encargada de transmitirle la inquietud sobre el futuro de su relación con Nicole.

Manu Urcera y Nicole Neumann en su última escapada a San Martín de los Andes

“¿Se van a casar?”, le preguntó la periodista al piloto de autos, que contestó con seguridad pero con algo de prudencia. “En algún momento, capaz que sí, seguro. Uno en la vida planifica. Decís ‘bueno, terminé la secundaria, arranco a laburar en algo y si no arranco a estudiar’. Después te ponés en pareja y la pareja te lleva a querer casarte, tener hijos. Eso es lo normal”, respondió el automovilista refiriendo al tradicional ciclo de la vida.

Por si quedaba alguna duda, el automovilista fue más enfático en relación a pasar por el altar: “No es que hoy tengo planificado la fecha, pero sí tengo buena química con Niki, nos llevamos bien y en un futuro va a pasar”, y todo terminó entre aplausos de los conductores Adrián Pallares y Rodrigo Lussich y el resto del panel.

Casi en simultáneo, Nicole también había hablado con la prensa pero por un tema mucho más amargo. En este caso, la modelo fue consultada en Intrusos por un nuevo capítulo en su conflictiva relación con su ex, Fabián Cubero, quien habría tomado la decisión de revocarle el permiso para que sus hijas viajaran al exterior. “No tengo idea, me bajé de las vacaciones del avión y derecho a trabajar. No estoy al tanto de nada”, señaló la jurado de Los 8 escalones del millón, buscando evitar la respuesta y apurando el paso hasta llegar a su camioneta.

Nicole Neumann y Manu Urcera en uno de sus viajes con Indiana, Allegra y Sienna, las hijas de la modelo y Fabián Cubero

Ante la insistencia del cronista, Nicole aseguró que “llegado el momento que tengamos que ir al exterior, seguramente eso lo voy a chequear. Pero si es así, que le hace una raya más al tigre”, cerró de manera filosa, y haciendo alusión a los inconvenientes con su expareja a la hora de coordinar los temas vinculados a sus hijas.

Ya adentro del vehículo, Neumann dio su versión de lo que puede ocurrir de cara al futuro: “No me hago ideas sobre lo que no sé si es una realidad o no. Todo tiene solución, pero solo puedo hablar de mí, es difícil hablar del otro”, afirmó. Y consultada sobre si sentía que estaba lejos la paz, fue terminante: “Mis sentimientos... Acá son los hechos la realidad. Los hechos hablan por sí solos”.

