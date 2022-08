La confesión de Natalia Oreiro sobre el día en que besó a Ricky Martin: “Me lo chapé”

La actriz contó cómo fue el detrás de escena del momento en que se besó con el cantante durante las grabaciones de Sos mi vida

Natalia Oreiro combina sus facetas como actriz, cantante, conductora y diseñadora. A lo largo de su carrera afrontó variados desafíos laborales, pero también en algunas ocasiones unió sus pasiones. Durante su paso por el programa radial Vuelta y Media (Urbana Play) recordó una anécdota que tuvo lugar más de una década atrás: el día en que se besó con Ricky Martin. Luego de asumir que ya era una de sus fanáticas desde antes de conocerlo, relató el detrás de escena de lo que sucedió cuando coincidieron en la Argentina.

En 2006 se estrenó Sos mi vida, la telenovela que protagonizó la actriz uruguaya -en la piel de la boxeadora Esperanza Muñoz, alias la Monita- junto a Facundo Arana, quien interpretó a Martín Quesada, un empresario que siente un flechazo fulminante desde la primera vez que se ven. La exitosa tira de Polka estuvo al aire por la pantalla de El Trece durante un año, con 231 episodios. Cuando el esperado final estaba cerca, el cantante boricua tuvo una participación en uno de los capítulos y allí tuvo lugar una inesperada escena.

“¿Te chaparías a Ricky Martín?”, le preguntó Sebastián Wainraich cuando estuvo invitada al ciclo radial, y Oreiro respondió sin titubear: “Sí, me lo chapé”. Impactado, el conductor le pidió que desarrollara cómo había sucedido, y explicó que aunque fue parte de una ficción, hubo algunos detalles que surgieron fruto de la improvisación. “Fuimos a una supuesta escena que íbamos a grabar con él, y cuando llegamos nos dimos cuenta de que era un meeting con sus fanáticas, de esas cosas que arreglan entre las productoras, y nos tiraron allí cual fans”, detalló.

El cantante boricua tuvo una fugaz aparición en la telenovela y se besó con la actriz uruguaya

También destacó el trabajo de su compañera de elenco en ese entonces, Fabiana García Lago, que fue su cómplice para actuar como dos fanáticas, sin perder las características de los personajes que interpretaban. “Con Fabi dijimos: ‘A remarla’, y nos metimos ahí en este Meet & Greet, y en un momento hablando, me dice: ‘Me encantás, te voy a dar un beso’, y yo en personaje, por supuesto, pero nos dimos un chupón”, remató.

El mismo año en que tuvo su fugaz aparición en la ficción, el artista había hablado de su participación con Jorge Guinzburg, y anticipó: “Creo que voy a hacer de mí mismo, tal como soy”. Dicho y hecho, durante su actuación se lo vio firmando autógrafos de sus fanáticas, que sostenían carteles, remeras y discos listos para pedirles su firma. Las actrices protagonizaron un divertido momento, donde le pidieron el autógrafo, y después del beso don Oreiro, el cantante también le dio un pico a García Lago.

“Yo estoy casada con Martín, me casé recién, pero bueno, si me das un beso no se entera nadie”, bromeaba Natalia en aquella escena, haciendo referencia a la trama de la novela. A fines de julio la actriz habló con Teleshow en una distendida charla y aseguró que tiene planes de hacer algunos lanzamientos musicales próximamente. “Esta semana estuve hasta altas horas haciendo un videoclip de música. Yo soy una actriz que canta y la verdad que disfruto mucho de cantar en el cine, en la tele o a sacar mis propios temas”, sostuvo. Y confesó: “Me encanta la música, me da alegría y me saca un poco de la rigurosidad de la actriz”.

