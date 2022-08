El insólito regalo que Jimena Barón le hizo a su novio en sus vacaciones a Disney: “Está odiado”

La cantante está disfrutando de unas vacaciones en el parque temático junto a su hijo y su pareja, Matías Palleiro

La semana pasada Jimena Barón compartió con sus seguidores el video del momento en que le contó a su hijo Morrison -fruto de su relación con Daniel Osvaldo- que muy pronto cumpliría uno de sus sueños más grandes: el viaje a Disney. Por estas horas ya se encuentran en el parque temático de Orlando, Estados Unidos, y la cantante compartió varias fotos y videos de los divertidos momentos que están viviendo. Aunque el último año decidió mantener un perfil más bajo sobre su vida sentimental, hizo una excepción y posó con su novio, Matías Palleiro, en varias postales.

En las últimas horas la artista mostró en sus stories que preparó un detalle personalizado para celebrar con su pareja una ocasión muy especial. En complicidad con Momo, le anticipó a sus seguidores cuál era su plan: “Tengo un regalo para él, que odia su cumpleaños; no le gusta que le digan feliz cumpleaños, así que le mandé hacer esto, y todos en Disney lo van a volver loco diciéndole Happy Birthday”. Entre risas, enfocó en primer plano una remera blanca con un estampado particular: el rostro sonriente de Palleiro, con una bincha de Mickey y un bonete.

La leyenda “It’s my birth (Es mi nacimiento)” complementa el diseño, y no solo el cumpleañero la usaría, sino también el niño de 8 años y la propia Jimena, para estar todos a composé. Tal como anunció, en la siguiente historia grabó a Matías con el outfit puesto, y aunque sonrío para la cámara, la cantante reveló: “Odiado, ya le dijeron feliz cumpleaños dos veces y ni entramos”.

Matías Palleiro y Jimena Barón, junto a Momo en sus vacaciones en Disney

Antes de ingresar al Walt Disney World Resort de Florida, el joven que los recibió también lo felicitó, y Jimena bromeó: “Le dicen: ‘Love your shirt’ (Amo tu remera)”, con emojis que delatan que estaba tentada de risa. En uno de los compilados que compartió con varias fotografías de los inolvidables momentos, detalló: “Momo subió a su primer montaña rusa que da la vuelta y lo deja boca abajo, dos veces; todavía puedo hacerle upa, hacen 35 grados, lo amo pero es intenso su amor”. Y agregó: “Las filas largas te las fumas así seas la hija de Walt Disney, pero descargamos un juego espectacular y le ponemos onda”.

También relató una anécdota particular que tomó a todos por sorpresa: “Cargué nafta y cuando fui a pagarla a la caja el chabón de atrás mío me la pagó de la nada, ¡o sea me la regaló! Yo salí chocha al auto y posé súper hot sugar dadeada. Momo re inocente y Matías odiado con el que me quiso levantar pagándome la nafta”. Dejando de lado el humor, sentenció: “Seguimos siendo muy felices”.

Jimena Barón lleva más de un año en pareja con Matías Palleiro

Cabe recordar que un año atrás la actriz blanqueó su noviazgo con el joven al que apodaron Mr. Habano durante el paso de Jimena como jurado de La Academia de ShowMatch. Desde entonces compartieron varias escapadas románticas juntos, y este es el primer viaje como familia ensamblada. Hasta el momento habían optado por publicar muy pocas fotografías juntos, pero demuestran que avanzan a paso firme y cada vez pasan más tiempo juntos.

El sábado la cantante reveló cómo le contó a Momo la sorpresa que había planeado: “Le dije que teníamos que hacer una videollamada con una gente que nos quería contratar para hacer una campaña de ropa juntos. Era mentira”. Y aclaró: “Esto me tiene loca de felicidad hace como un mes. Tuvo una especie de shock. Tardo hasta la noche en creerme”. Además, habló sobre los primeros preparativos para el viaje, y bromeó: “Abrimos la alcancía para que se lleve su propia plata y se emocionó al ver que ahorró 3480 pesos. Le dije que son 12 dólares”.

