Polémica en La Voz Argentina: la reacción de Ricardo Montaner cuando un participante cambió la letra de una canción

Un Participante Cambió La Letra De Una Canción En La Voz Argentina Y Montaner Se Dio Cuenta

La Voz Argentina está llegando a sus instancias finales. Tal es así, que este domingo comenzaron los knockouts, donde varios concursantes se juegan su lugar en las instancias de playoffs, una instancia que los pone aún mas cerca del objetivo. En esta etapa, los coaches hacen interpretar una canción a dos participantes y nuevamente reducen a la mitad la cantidad de cantantes que componen sus equipos. La diferencia a las batallas es que no hacen dúo, sino que cada uno interpretará una canción distinta.

Durante la última gala, Octavio Muratore se desvió de la letra original de Mía, de Armando Manzanero, y generó polémica, dado que recibió una crítica negativa por parte de Ricardo Montaner. El integrante del Team Mau y Ricky se presentó en su knockout contra Ezequiel Romano, quien al igual que él, fue robado por los hermanos Montaner tras ser eliminado del Team Soledad.

Mientras que Romano interpretó Zamba y acuarela, de Raly Barrionuevo, Octavio decidió correrse del folclore para cantar un bolero del legendario cantautor mexicano fallecido en diciembre de 2020. Antes de que sus hijos decidieran quién continuaba en el programa, Montaner opinó que el Knockout había tenido algunos puntos flojos.

Ricardo Montaner criticó la presentación de Octavio Muratore, del Team Mau y Ricky, en pleno Knockout

“Sin lugar a dudas, en esta etapa hay una serie de exigencias y cosas que uno ya da por hecho que deben suceder. Siento que este Knockout fue medio accidentado para los dos”, comenzó Ricardo su devolución.

El cantautor señaló que la guitarra provocó complicaciones en Ezequiel, sobre todo por el arreglo vocal que había preparado para el final, y luego criticó lo realizado por Octavio. “Creo que perdiste la oportunidad de hacer algo más que sublime con esta canción”, señaló. “Le cambiaste la letra desde que empezó, hiciste tu propia versión y creo que a Manzanero no le hubiese gustado mucho”, sostuvo Montaner.

“Eres tan nostálgico que me pareció que podrías haberte agarrado la canción para ti”, lamentó Ricardo con respecto a la performance del participante oriundo de Santiago del Estero. “Los dos tuvieron problemitas, pero siento que Ezequiel nos ofreció al menos una versión de zamba bastante personal”, concluyó el jurado, revelando así su parecer sobre con quién debían quedarse sus hijos para la próxima etapa de La Voz Argentina.

Ricky tomó la palabra y coincidió en el problema de la guitarra de Ezequiel, y luego opinó del cambio de letra hecho por Octavio. “En el ensayo salió tan sublime esta canción... esperaba un poquito de eso hoy, pero aún así le diste sentimiento. No conozco tanto el tema como mi padre, así que no me había dado cuenta del cambio de letra, eso no está chévere”, expresó el coach.

Marley junto a dos de los participantes de La Voz Argentina

“La cambié un poquito nomás”, acotó tímidamente Octavio desde el escenario, a lo que Montaner padre -que si bien reiteró que la cambió bastante- opinó que no cree que sea un problema tan grave. De todas maneras, el participante logró pasar de ronda.

En esta emisión, el knockout de Ricardo (que contó con Alejandro Lerner como co-coach) lo ganó Elías Pardal, mientras que en el caso del de Lali (que sumó a Mateo Sujatovich, de Conociendo Rusia, como coach) la afortunada fue Emilia Soler. Quedó pendiente para este lunes el primer knockout del equipo de Soledad.

Una vez finalizada esta instancia, comenzarán los playoffs, que consisten en que los participantes se presentan individualmente en rondas por equipos para demostrar una vez más su talento. Los elegidos finalmente serán quienes pasen a la etapa final, que son los shows en vivo.

