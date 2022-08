Nicole Neumann reaccionó ante las versiones de que sintió celos de Soledad Solaro por su cercanía a Manu Urcera

Nicole Neumann habría sentido celos por la cercanía entre Manuel Urcera y Soledad Solaro, que fueron pareja en 2015

Hace poco más de un año que José Manuel Urcera y Nicole Neumann formaron pareja y viven su romance con intensidad y en público. Sin embargo, este fin de semana habría existido un cortocircuito entre ambos, provocados por los celos que ella habría sentido por el reencuentro que hubo entre el automovilista con Soledad Solaro, quien fue su ex tiempo atrás.

Así lo contó Mariana Brey en Socios el Espectáculo (El Trece) y la escena ocurrió el último fin de semana, cuando los tres coincidieron en un evento de Turismo Carretera en San Juan, provincia a la que Neumann viajó con sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna, para acompañar al corredor en una competencia.

“Este fin de semana se encontraron en la provincia de San Juan. Él se encontró con la ex, y la actual de él, que no se le despega”, comenzó contando Brey de manera enigmática. “Estamos en condiciones de afirmar que quien está muerta de celos por una ex que él tuvo hace muchos años, en el 2015, una cosa que pasó inadvertida prácticamente, es la señorita Nicole Neumann y por Sole Solaro”, gritó Brey y detonó una de las clásicas “bombas” del programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Manuel Urcera y Soledad Solaro, juntos en 2015

“Esta foto es del 2015, los dos coqueteaban, cada uno en la suya, libre, libre libre... Muy poca gente sabe que Solaro fue la ex de Urcera y que tuvieron una historia. Ella trabaja en el mundo del automovilismo y se encontraron este fin de semana”, agregó Brey para poner contexto, mientras en las pantallas se mostraba una imagen de la época en que estuvieron juntos.

A continuación, pusieron al aire imágenes del evento automovilístico en el que se reencontraron Solaro y Urcera, en un sorteo que ella conducía. La buena onda y las sonrisas entre ellos habrían sido motivo de irritación para Nicole, quien presenció la escena. “Ahí hay confianza, se ve la complicidad entre ellos”, definió la panelista a la hora de describir el ida y vuelta entre ambos. “Esto le viene molestando a Nicole porque hace algunas semanas atrás, Sole Solaro la reemplazó en Los 8 Escalones”, agregó como para ponerle más contexto al malestar de la ex de Fabián Cubero.

Sin embargo, la propia Nicole se encargó de desmentir cualquier tipo de malestar al respecto y este lunes por la tarde, en sus Instagram Stories publicó una captura en la que se la ve arriba de un auto y manteniendo una videollamada con Soledad. A la imagen le agregó una contundente frase: “Risas y más risas con Soledad Solaro”, escribió y arrobó a su colega.

En la misma sintonía, Solaro le devolvió a Nicole la buena onda y re publicó en su perfil la misma imagen, a la cual le agregó una inscripción propia. “Jajaja, te amo, jajaja”, escribió risueña y le agregó un emoji que llora de risa. De esta manera, despejaron cualquier tipo de conflictos y supuestos celos por una historia pasada.

“Nos acomodamos como podemos. Ella hace un esfuerzo bastante también y los fines de semana de carrera, la mayoría me acompaña también. Yo también intento darle una mano a ella en la semana y estar cuando lo necesita. Intentamos como cualquier pareja combinarnos e intentar estar el mayor tiempo juntos y bien”, le confesó Urcera a Infobae acerca de cómo es la dinámica de la pareja que formó con Neumann, a la hora de combinar los horarios de sus actividades laborales.

