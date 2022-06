Noelia Marzol anunció que está embarazada: reveló el sexo y el nombre de su bebé

Noelia Marzol contó que está esperando su segundo hijo (LAM. América)

Fue noche de embarazos en LAM. El programa que conduce Ángel de Brito en América tenía pensado anunciar que Cande Ruggeri y Nicolás Maccari esperan su primer hijo, pero este mediodía Oscar Ruggeri, el futuro abuelo, lo ventiló durante su participación en F 90, el programa de ESPN.

Después de escrachar a su papá en Twitter -”lo quería matar”, escribió en la red social-, la bailarina salió al aire como estaba pactado y contó algunos detalles de su embarazo. Y mientras charlaba con el conductor y sus angelitas, otra bailarina se sumó a la entrevista virtual. Lo dicho, eran dos los embarazos y uno, ya estaba revelado. El otro, era la novedad.

La involucrada era Noelia Marzol, que espera el segundo hijo con su marido, el futbolista Ramiro Arias. Con una amplia sonrisa y un nuevo look con trenzas, la mamá de Donatello cruzó saludos y felicitaciones con Candela, le agradeció al conductor por su discreción y compartió su alegría con el público.

Noelia, Ramiro y Donatello: se agranda la familia

Primero, habló de los malestares propios de su embarazo, que ya lleva tres meses. “Yo me sentí muy bien con Donatello, pero este me está pegando bastante para atrás. Muchas náuseas, cansancio, me agarran palpitaciones, asco total por los olores”, expresó la campeona de La Academia de ShowMatch. Y este rechazo es tan profundo que no se salva ni su marido “por más que esté recién bañando y perfumado”. Y en el mismo tono de humor, reveló sus antojos que definió como “insólitos”. Y para muestra, expresó uno: “Ensalada de repollo”.

Después de mostrar su incipiente pancita, Noelia reveló lo que todos querían saber: el sexo: “Donatello va a tener una hermana”, anunció, antes de invitar a su marido a la charla virtual. “Estoy Chocho, feliz, lo buscamos. La idea en un principio fue mía, ella me pidió más tiempo para volver a trabajar, pero no le dimos mucho tiempo tampoco”, señaló el defensor, que dejó Instituto de Córdoba para jugar en Villa Dálmine y estar más cerca de la familia.

Hacia el final de la entrevista, también contó el nombre que eligieron con su marido: “Se va a llamar Alfonsina, Con Donatello no le podía poner María, tratara de buscar alguna mujer que me represente: trabajadora, feminista, independiente”, explicó.

Noelia también se refirió a cierta polémica que generaron sus dichos hace un tiempo, cuando anunció que quería tomarse unos días para descansar, sin su marido y sin su hijo. “Cuatro días de vacaciones, me voy a ir cuatro días sola”, redobló en relación a la necesidad que había compartido con sus seguidores.

La bailarina publicó en una historia de Instagram una foto de ella con cara de cansada y escribió: “Ramiro, ¿cuando vuelvas me regalás cuatro días sola y vos te quedás con Dona? Siento que lo necesito”. Y sumó una encuesta dirigida especialmente a sus seguidoras madres para ver si empatizaban con ella. Las opciones eran: “Me pasa” y “Jamás dejaría a mi hijo, ni loca, jamás”. De esta manera Noelia mostró que a pesar de las fotos para Instagram donde se muestra relajada con su bebé, le pasa lo que le pasa a todas las madres, que aunque no quieren despegarse de sus hijos, pueden estar cansadas y necesitar tiempo para ellas.

De hecho, semanas la bailarina vivió un momento complicado cuando su hijo se ahogó luego de meterse un pedazo de papel en la boca y rápida de reflejos ella le tuvo que practicar primeros auxilios. “Todavía no entiendo cómo resolví la secuencia con tanta templanza. Ya está todo controlado”, dijo y llevó tranquilidad. Además, agregó el emoji de un brazo levantado, símbolo de la fuerza. Y sugirió en mayúsculas: “Importantísimo hacer curso de primeros auxilios”.

