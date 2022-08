La fuerte respuesta de Dalma Maradona a Verónica Ojeda luego del cruce al aire con Claudia Villafañe

Dalma Maradona salió en defensa de su madre, Claudia Villafañe

El inesperado cruce televisivo entre Claudia Villafañe y Verónica Ojeda trajo varias repercusiones. Todo había comenzado cuando la mamá de Dieguito Fernando estaba dando un móvil para Argenzuela, en C5N, en donde hizo varias declaraciones en contra de la empresaria y sus hijas Dalma y Gianinna.

“Contratos de ellas (Dalma y Gianinna) en el exterior de los que nosotros no estábamos al tanto”, señaló. Y dio como ejemplo un arreglo con una marca de vino muy prestigiosa que habrían firmado en Europa desde hace un año. Con lo cual, dejó en claro que entre los herederos hay dos bloques, uno conformado por las hijas de Villafañe y el otro por los otros tres hijos de Diego (Diego Junior, Jana y Dieguito Fernando). Entonces, Claudia se comunicó con el programa queriendo salir al aire. “Me encantaría, yo no te tengo miedo ni a vos ni a tus hijas”, le advirtió Verónica aceptando el cruce.

“Cuando salimos el otro día, que los chicos se estuvieron repartiendo las cosas, estuvimos juntas y estaba todo bien con todos los abogados, hasta con Baglietto. No sé qué pasó ahora. Mario (Baudry) dijo que yo cobré, igual que Dalma y Gianinna, 80 mil dólares en Arabia y quiero que me lo demuestren”, comenzó diciendo Claudia. Y aseguró que ella le había pasado el contacto de la marca de vinos a los abogados “para que vean el negocio” pero que, hasta el momento, “nadie cobró un peso” con ese emprendimiento. Lo cierto es que la discusión siguió escalando y Ojeda continuó haciéndole fuertes acusaciones. “Vas a tener que comprobar todo esto”, dijo tajante Villafañe.

Horas más tarde, fue Dalma quien salió en defensa de su madre, a través de su cuenta de Instagram. “Solo voy a decir que me da mucho orgullo la madre que tengo. Tan hermosa persona, tan educada y todo lo lindo. Y no siempre todos los hijos piensan eso de sus propias madres... ¡De hecho, muchas seguidoras me piden compartir a La Tata!”, comenzó escribiendo en sus stories. Y cerró, apuntando contra Ojeda: “Hay que tener cuidado cuando uno se expone en la tele porque sale todo y hay cosas que no se pueden ocultar... Vos, Tata, sos luz y amor. Y eso tampoco se puede ocultar ¡Te amo!”.

La fuerte respuesta de Dalma Maradona contra Verónica Ojeda

Hace apenas diez días, la actriz dio a luz a su segunda hija Azul, fruto de su relación con Andrés Caldarelli, y, en ese contexto, Mauro Baudry -pareja de Verónica- había revelado que Dieguito le había enviado un mensaje de voz que su hermana no le respondió. Frente a esto, la flamante mamá contó en LAM, por América, que había tenido un parto complicado y que, cuando le estaban por dar el alta, tuvieron que someterla a una transfusión de sangre debido a los malos valores que le habían dado los análisis. Y que se había visto obligada a dar a conocer esto por la información que, según ella, le habían filtrado a Jorge Rial en una nota arreglada. “Yo no quería saber nada de quedarme porque en casa me esperaba Roma, pero obviamente no fue opcional, porque después me di cuenta que no me podía levantar por mis medios de una silla. Así que aprovecho para agradecer a todos los médicos. Gracias a las enfermeras, a las que te traen la comida, a las que te preparan la habitación y a todo el personal que trabaja con tanto amor”, había escrito en sus redes.

