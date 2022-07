Un participante de La Voz Argentina fue "robado" por Mau y Ricky y se generó confusión

En La Voz Argentina 2022 (Telefe) Octavio Muratore había quedado seleccionado en el “Team Soledad”, el cual lidera la famosa folclorista. Pero este jueves, después de cantar y pese a hacer una buena performance, perdió el duelo con Nicolás Olivieri, quien fue elegido por la coach y dejó a su competidor fuera de la competencia.

Así las cosas, el joven Octavio empezó a despedirse, uno por uno, de los jurados. Primero pasó por la silla de Ricardo Montaner, después por la de La Sole y luego por la de Mau y Ricky. En el momento en que los hermanos le daban la mano como para saludarlo, se escuchó el inconfundible sonido que hacen los sillones del programa al darse vuelta (señal inequívoca de que el coach seleccionó a un cantante), se prendió una encandilante luz blanca y el estudio estalló con una ovación.

Muratore se quedó quieto y no entendía bien lo que pasaba. “¡Tu no te vas a ningún lado, tu te mereces estar aquí!”, le dijo Mau a Octavio antes de abrazarlo y darle la bienvenida a su equipo. ¿Qué había pasado? Los hermanos se “robaron” al competidor y le dieron acogida en su equipo, por lo cual el participante, proveniente de la provincia de Santiago del Estero, sigue en el reality.

Octavio fue "robado" por Mau y Ricky

“¡Te quedaste!”, gritaba Montaner. “¡Vamoooos!”, exclamó la Sole. Pero el novel cantante seguía ahí, impasible e inexpresivo, sin terminar de entender cuál era su situación, totalmente shockeado por lo que estaba pasando. Así, el santiagueño volvió al escenario y Marley le preguntó si se dio cuenta de que estaba nuevamente adentro del programa. “No se dio cuenta de lo que pasó, al principio”, dijo entre risas el conductor de La Voz Argentina. “No se ha enterado él, que alguien le diga que quedó”, bromeó Ricardo.

“Octavio, mano, bienvenido al equipo, para nosotros es un placer tenerte aquí. Sé que tienes muchísimo más para dar y estamos felices”, le dijo Mau. Ahí, el participante recuperó el habla y soltó un tímido “muchísimas gracias”. Luego pasó a contarles a sus nuevos coaches cuál es su estilo como cantante. “Yo, aparte de folclore, también me gusta cantar boleros, baladas, rancheras mexicanas”, les contó.

“¿Y el reggaetón cómo se te da?”, quiso saber Ricardo Montaner. Y el santiagueño le siguió el juego riéndose de sí mismo: “Soy medio duro para bailar”, dijo y despertó las carcajadas. Ese fue el pie para que Ricky le tirara otro elogio. “Nosotros somos fanáticos de quién eres tu, no tienes que ser nadie más que no seas tu. Así que en este equipo, lo que queremos es que tu brilles como tu eres. no como nadie más, okey?”, le sugirió su nuevo coach, a lo que Octavio devolvió un tímido “gracias por elegirme”.

Octavio Muratore tiene 21 años y llegó a La Voz Argentina proveniente de Santiago del Estero

Un rato después, en backstage, Octavio definió este movimiento como “tremendo” y dijo estar “muy contento”. Detrás de escena se reencontró con su rival en el duelo -con quien forjó una amistad desde que están en el programa- y ahí Nicolás aprovechó para tirarle flores. “Yo me sentí muy acompañado por él, que es un gran músico, un gran cantante y guitarrista. Y, sobre todo, una excelente persona. Estaba muy cómodo”, dijo. “¿Van a hacer un duo?”, les preguntó un productor. Y ambos sellaron el momento con otra broma. “Sí, el Dúo Siesta. Un sanjuanino y un santiagueño, ¿cuál de los dos se pelea por dormir más?”, dijo entre risas Olivieri.

SEGUIR LEYENDO: