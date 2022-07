Flor Torrente reveló una insólita anécdota con Dalma y Gianinna Maradona: “Me encerraron en una habitación”

La insólita anécdota de Flor Torrente con Dalma y Gianinna Maradona (Video: "PH, Podemos hablar", Telefe)

Al ser hija de Araceli González, Florencia Torrente tuvo el privilegio de codearse desde chica con las figuras más importantes de la Argentina. En este sentido, tuvo una infancia llena de anécdotas, muchas de las cuales se desconocen por su bajo perfil. Sin embargo, este sábado la actriz estuvo invitada a PH, Podemos hablar (Telefe), donde se animó a revelar una insólita situación que vivió con Dalma y Gianinna Maradona, mientras su madre y Adrián Suar -que en ese entonces eran pareja -compartían una cena junto a nada más ni nada menos que Diego Maradona y Claudia Villafañe.

“Mamá estaba haciendo Nano en ese momento, y habíamos ido a la casa de Diego: Adrián, mi mamá, yo, estábamos todos”, comenzó relatando. Y continuó: “Estábamos jugando con sus hijas a las Barbies en habitación, y de pronto me encerraron porque querían estar con mi mamá, pero que yo no esté. Entonces, de repente me quedé encerrada. Éramos chiquititas, teníamos 5, 6 años”. El relato generó asombro entre los invitados al programa, que no pudieron creer el motivo de la travesura de las hermanas Maradona.

“Es buena historia, porque generalmente en las historia con Diego siempre se hace lo que sea para estar con él, pero en este caso ellas querían estar con tu mamá”, observó Andy Kusnetzoff, dando cuenta del éxito arrollador que disfrutaba Araceli por esa época en la televisión.

Flor Torrente compartió parte de su infancia junto a Dalma y Gianinna Maradona

En tanto, la también diseñadora contó otra divertida anécdota, pero esta vez involucraba a Moria Casán. “Yo era muy chiquita, tendría dos o tres años, y mi mamá estaba haciendo temporada en Mar del Plata con La banda del Goden Rocket, o sea era un quilombo, y también estaba haciendo temporada Moria, y otro montón de obras”, contextualizó. “Y yo me hacía amiga de todo el mundo, siempre, desde muy chiquita. Entonces en un momento mi mamá me vio y, dos segundos después, yo no estaba más en la playa”, siguió contando. Y cerró: “Todos empezaron a volverse locos, a correr por todos lados, Moria corría en malla por toda la playa, también estaba Ricardo Darín....y de pronto yo aparecí porque venía de comprarme una Coca con un asistente de la obra. Y ellos corriendo por todos lados, mi vieja, Adrián, toda la producción, y yo estaba charlando”.

En diciembre, Florencia había sido noticia luego de destacar el coraje de su hermano Toto, que tiempo atrás contó una situación de abuso que sufrió cuando tenía 7 años. “Muy valiente, absolutamente”, había expresado en Debo decir, y explicó cómo había vivido la situación. “Una se cuestiona muchas cosas y lo primero que llega es la culpa. ,¿Cómo no me di cuenta? Más amado, más cuidado, más protegido...,; son esas que uno entiende que el foco no es uno”, había analizado la actriz.

Torrente también había sido la primera familiar directa que se había expresado en redes luego del relato de su hermano. “Siempre fuiste un niño especial, desde el instante en que te conocí. Bajaste en ese ascensor con ese gorrito de tela celeste y unos ojos que decían muchísimas cosas desde la inmensidad del silencio. Yo tenía 10 años, y recuerdo que esa mirada me penetró”, había evocado.

