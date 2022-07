Darío Grandinetti: “Quieren proscribir a Cristina Kirchner” (Audio: "Rosca N’ Roll", Radio Nacional)

Santa Evita se estrenó en Star+ y las repercusiones no tardaron en llegar. Es que la serie inspirada en la vida y muerte de Eva Perón no podía pasar desapercibida bajo ningún punta de vista. Protagonizada por Natalia Oreiro, el rol de Juan Domingo Perón es interpretado por Darío Grandinetti, que recibió muy buenas críticas. En este sentido, el actor brindó una profunda entrevista en la que habló sobre su papel en esta ficción, pero en donde también se refirió a la actualidad del país y dejó fuertes opiniones al respecto.

“Está muy bueno -que las nuevas generaciones vean la serie-, sobre todo para que no se repita. Porque tenemos la posibilidad de comprobar que están intentando repetir; en realidad, nunca dejaron de intentarlo. Tuvieron al peronismo proscripto 20 años y están intentando volver a hacer lo mismo con Cristina”, apuntó en diálogo con Rosca N’ Roll (Radio Nacional). Y subrayó: “Todo lo que tenga que ver con las clases bajas, con sumar derechos, con ayudar a los que menos tienen, les produce tirria. Siempre han tenido y cada vez tienen más herramientas y más sofisticadas para hacer desaparecer al peronismo, como muchas veces hemos oído decir últimamente como deseo de parte de la derecha”.

Trailer Oficial de la miniserie "Santa Evita"

En este sentido, detalló sus sentimientos. “Lo vivo con mucho dolor, y con expectativa, muy atento, con mucho temor también. No estoy en Argentina, llevo unos meses afuera y hasta diciembre no voy a volver, pero estoy muy al tanto de todo. Y sobre todo, viendo las cosas que pasan en el resto del mundo me asusta más, porque es muy parecido todo lo que ocurre: también existen los partidos judiciales, el espionaje indebido, el ´fantasma del comunismo, de Venezuela´, acá se dicen las misma bolud...que allá”.

“Opino de una manera más cuidadosa, pero cuando hablo con mis amigos de la Argentina soy bastante más calentón”, continuó. “Nosotros teníamos como referencia lo que le pasaba a Rafael Correa en Ecuador, a Lula, pero acá en Europa es igual, y en España, mamita querida...lo que han hecho a Pablo Iglesias...las cloacas existen en todo el mundo y con el mismo modus operandi: una denuncia trucha, el periodista sabe y la lanza, y atrás salen a investigarlo judicialmente. El comportamiento de los medios es muy parecido en todo el mundo”, señaló. Y agregó: “Gente mala hay en todos lados, no somos tan especiales. Hasta ahora de lo único de lo que nos podemos jactar es de haberlos enjuiciado a todos y que muchos se mueran en cárceles comunes cumpliendo su condena”.

En esa línea, opinó: “Seguimos cediendo ante las presiones, y me genera indignación. El macrismo estaba ahí puesto por ellos, así que no tenían que ceder a ninguna presión, estaba ahí para hacer lo que les habían dicho. Eso no sorprende, indigna que haya tanto cipayismo y vendepatria, pero a mí no me decepciona”. En tanto, en cuanto a sus expectativas para las elecciones presidenciales de 2023, expresó: “Que vuelva Cristina”.

Primeras imágenes de Natalia Oreiro como Eva Perón y de Darío Grandinetti como Juan Domingo Perón

No es la primera vez que el actor causa polémica con sus opiniones políticas. Por caso, en marzo de 2020 cuando recién comenzaba la cuarentena estricta por la pandemia, se había expresado en contra de quienes viajaban al exterior: “Esos que siempre han hablado del Estado son quienes le reclaman al Estado que los lleve de vuelta a casa. Incluso esos que se fueron cuando sabían que no había que irse, se indignan como locos, ¡llamá a Flybondi que te traiga de vuelta!”.

