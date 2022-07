Así está la casa de Casados con Hijos: el detalle que los fanáticos no dejaron pasar

Así se encuentra actualmente la casa de Casados con hijos (Video: @unreviaje)

Si bien Casados con hijos se estrenó en 2005 y solo tuvo dos temporadas, se convirtió en un éxito tan arrollador que aún hoy, casi dos décadas después, sus repeticiones siguen dando resultados, cosechando fanáticos y marcando generaciones. Es que la familia Argento es efectiva: entretiene y no pasa de moda. La serie inspirada en la sitcom estadounidense Married with Children y protagonizada por Guillermo Francella, Florencia Peña, Darío y Luisana Lopilato, Érica Rivas y Marcelo de Bellis quedó en el recuerdo popular.

Por eso mientras se espera su vuelta -esta vez al teatro- que está estipulada para enero, sus seguidores buscan perlitas para mantener viva la llama. Así fue como una usuaria de TikTok decidió salir a buscar la fachada de la casa de la familia argentina más famosa y se volvió viral. “¿Alguien conoce esta fachada?”, pregunta una voz en off desde la cuenta (@unreviaje) y anuncia: “Fuimos a la casa de Los Argento”.

Si bien la totalidad de capítulos se grabaron en Martínez, en los estudios de Telefe, como corte en la edición se enfocaba siempre la fachada de una casa que se sabe, no es dónde realmente sucedía la ficción pero que servía de separador entre escenas y daba un marco de hogar para la familia. Pero ahora, y a partir de este video, los seguidores de la serie advirtieron un detalle hasta ahora inédito: una falla que en la que nadie había reparado.

La fachada de la casa en Casados con hijos

“Está ubicada en Adolfo Alsina 2256, en la localidad de Florida, provincia de Buenos Aires, pero llegar ahí nos dejó más preguntas que respuestas”, abre el interrogante en el video que muestra la fachada de la casa y que muestra la primera diferencia con respecto a la que se mostraba en el programa. En la ficción, el hogar se veía descuidado, con restos de afiches pegados en la parte del garage, pero en el video actual se la puede observar con el frente renovado y detalles de decoración en la pintura.

El segundo punto que destacaron y el más importante, es un error que nunca se había tenido en cuenta y tiene que ver con la distribución de la casa: el garage se encuentra en uno de los laterales de la casa, pero Pepe Argento -el personaje de Francella- siempre decía que “entraba el Chevy por atrás” y aparecía en el living de su casa cada vez que llegaba con su auto, por una puerta que comunicaba ambos ambientes.

El frente de la casa en la actualidad

Otro de los puntos a debatir tiene que ver con el espacio abierto en el que se sucedían algunas escenas. En el video actual se puede ver que el jardín se encuentra al frente del hogar, mientras que en la serie siempre se mostró como un patio interno.

Hace apenas unos días, Florencia Peña invitó a Marcelo de Bellis a La Pu*@ Ama, el ciclo que conduce por la pantalla de América, y recordaron muchas anécdotas sobre los tiempos en que interpretaron a Moni Argento y Dardo Fuseneco. Además de bromear sobre su reencuentro en la pantalla chica, palpitaron la vuelta de la sitcom en la versión teatral que están preparando para comienzos de 2023, y revelaron cómo convencieron a Guillermo Francella de apostar por el regreso de Los Argento.

Marcelo de Bellis habló con Flor Peña sobre el regreso de Casados con hijos en la versión teatral

Peña hizo una pausa para darle el crédito y lo definió como “el artífice” detras de la idea de llevar la ficción a las tablas. “La historia fue así, era un tema de conversación una vez al año con Guille (Francella), pero él me ponía el ejemplo de Carlos Bianchi en Boca, y me decía: ‘Volvió y no ganó un partido...’”, dijo en un comienzo. Y agregó: “Hasta que una noche, en una cena extensa con amigos le digo: Guille, tendríamos que hacer teatro nosotros. Y le vi los ojitos azules distintos”, sostuvo en tono de humorada.

“Cuando voy al baño, le digo a un señor que estaba sentado en otra mesa: ‘¿Por qué no le decís que Casados es para el teatro?’, y el tipo me miró sin entender bien, pero se paró y lo dijo”, relató. “Entonces le dije: ‘¿Viste Guillermo? Lo mismo que te acabo de decir yo”, remató, sobre la estrategia que aplicó para despistarlo, y la combinó con una herramienta que en estos tiempos mueve multitudes: las redes sociales. “Nos sacamos una foto, yo la subí y puse: ‘Soñando con hacer Casados con hijos en versión teatro. A los 20 minutos lo habian levantado de todos los medios y ahí tomamos conciencia de lo que podía llegar a eso”, remató.

SEGUIR LEYENDO: