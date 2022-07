Nai Awada volvió a la televisión como panelista y reveló cómo está su relación con su tía Juliana

Nai Awada estuvo en LAM y habló de la relación con su familia (América)

Este miércoles, Nai Awada ocupó la silla de la angelita invitada en LAM. Mientras Yanina Latorre disfruta de sus vacaciones, el conductor Ángel de Brito resolvió que cada día ocupe el lugar una persona distinta. El lunes fue Ernestina Pais, el martes le tocó a Majo Martino y este miércoles, fue el turno de la actriz. Y una de las primeras preguntas estuvo vinculada a sus relaciones familiares y el peso del apellido, apuntando especialmente a su papá, el prestigioso actor Alejandro; y a su tía, la diseñadora y ex primera dama Juliana, esposa de Mauricio Macri.

“¿Cómo andás con la familia?”, preguntó de entrada de Brito. “Ah, arrancamos tranqui”, ironizó la actriz. Y redobló la apuesta: “¿Con qué familia? Mi familia es mi novio, mi perrita, mi mamá y mi papá”, enumeró, cerrando el círculo, pero se encontró con un comentario inesperado: “Macri es tu tío”, apuntó Nazarena Vélez, asociando el apellido y aparentemente desayunándose del parentesco.

En ese momento, Nai recordó que su primera nota se la hicieron en LAM, cuando la presentaron como “la sobrina del presidente que entra al bailando”. “Ahora soy mi amor, ahora es la tía de... Mi papá y mi mamá son la familia. Una elige la familia cuando ya es más grande”, aseguró. “Vos siempre contaste la verdad, nunca fue un vínculo de una tía muy presente”, opinó Pía Shaw. “No, y hubo una ofensa tremenda e irreparable. Yo intenté muchas veces reconciliar y cuando ya cierran la puerta...”, replicó.

Nai y Alejandro Awada

A continuación, Nai hizo una reflexión sobre su perfil artístico. “Es muy difícil ser hija de quién soy hija y hacer mi lugar. A mí me gusta esto, no quiero ser una actriz del teatro Cervantes. Respeto un montón a los actores y a las actrices, pero a mí la televisión me dio todo lo que tengo”, afirmó, y recordó con buenas sensaciones su experiencia en el Bailando por un sueño: “Era mi sueño estar ahí, lamentablemente no lo pude terminar”, cerró.

En una oportunidad, la actriz había comentado en sus redes una situación desopilante vinculada a su padre y la actuación. “Ya pasó hace más de un año y nunca me afectó, por eso lo cuento, me dio risa contarlo… es mi humor ácido”, explicó en un hilo de Twitter en el que hizo referencia al casting fallido en una película para interpretar a la hija de... Alejandro Awada.

La cuestión familiar también estuvo presente en el programa del lunes de LAM, cuando Ernestina Pais se puso a llorar al hablar de la compleja relación con su hermana Federica. “¿Vos cómo estás con tu hermana, que siempre estuvieron medio a los tiros?”, le consultó de Brito. Un poco incómoda, ella le respondió: “Bien. ¡Qué pregunta!”. Luego, reveló que son muy diferentes: “Justamente ese es el tema. No es un punto de enfrentamiento, pero sí de la manera en que enfrentamos la vida”.

Además, señaló que con su hermana vivieron una situación dolorosa cuando su padre desapareció en plena dictadura militar. “Fue una historia muy dramática y trágica que cada una vivió de manera diferente. Las tragedias son muy fuertes. Y cuando hay una tragedia de por medio no hay que subestimar”, afirmó. Luego, recordó que con Federica trabajaron juntas en un programa y la pasaron muy bien, sin embargo, aclaró: “Siento que una tragedia en una familia, como es la desaparición de un padre, te pone en lugares distintos por la reacción que tiene cada uno”.

SEGUIR LEYENDO: