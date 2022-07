Laurita Fernández le respondió a Estefi Berardi, quien había acusado de bajarla de su programa (Video: LAM)

En las últimas horas surgió una pelea inesperada entre dos mujeres de la televisión. Se trata de Laurita Fernández y Estefanía Berardi. Todo comenzó cuando la panelista de LAM (América) acusó al aire del programa que conduce Ángel de Brito que la ex de Nicolás Cabré la bajó de Bienvenidos a Bordo, el ciclo que conduce en El Trece.

Cuando en LAM hablaban de la aparición de Cabré en Instagram y el mensaje que le había dejado Laurita en su posteo inicial, Berardi habló sobre la disputa que tiene con la conductora, al punto tal en que estaría prohibida como invitada en el ciclo que produce Guido Kazcka. “Ella se enojó. Me bloqueó y no quiere que me inviten a su programa, a Bienvenidos a Bordo”, dijo Estefi.

“¿Te bajó de su programa?”, quiso saber De Brito.”Me enteré que sí. Me querían invitar y ella dijo que no”, agregó Estefi y dijo que se peleó con la ex bailarina de ShowMatch a fines del año pasado. “Claramente no me quiere, me pareció horrible. Se enojó por algo que conté, fueron pavadas”, dijo quien también es panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine), el programa que conduce Carmen Barbieri.

Laurita Fernandez habló sobre la polémica con Estefi Berardi

Luego agregó que a Laurita le molestó una versión que Estefi contó acerca de un roce que habría tenido con la producción del programa de juegos y entretenimientos en el que trabaja. “Es algo personal, porque sé que a ella le gusta mi laburo como a mí me gusta el de ella. Siempre me llevé súper bien, pero a raíz de estas pavadas que conté. Yo tenía una re relación con ella”, se lamentó Estefi sobre cómo están las cosas ahora con quien había conocido trabajado en Combate.

“Me mandaba a cambiarme por el color de la ropa, no quería que usara el mismo color. Tenía que bajar a vestuario, iba y revolvía para ver qué encontraba”, había contado Estefi en su momento, cosa que a Laurita no le cayó para nada bien. “No me gusta su actitud, me parece de mala compañera. Con Mica Viciconte me llevo mal y si la invitan a Mañanísima, nunca diría que no”, opuso Berardi.

Así las cosas, este miércoles un movilero de LAM abordó a Laurita a la salida de El Trece para que diera su palabra al respecto. En un primer momento, la conductora se refirió al hackeo que sufrió Cabré en su flamante cuenta de Instagram. “¡Nooo! ¿En serio? Él era anti redes y cuando vi que abrió, me hizo reír, por eso le comenté. Pero no puedo creer esto. Ojalá la recupere”, dijo Laurita con su habitual simpatía televisiva.

Laurita Fernandez y Estefi Berardi, enfrentadas

En cambio, cuando el cronista le mencionó a Estefi Berardi, ella lo cortó en seco. “No contesto nada de lo que puedan llegar a decir”, dijo mientras tomaba su teléfono celular y simulaba una llamada, para dar por finalizado el diálogo. Pero el movilero insistió. “¿Ella te bajó de su programa?”, indagó. Y Laurita apuró el paso para subirse a su auto, con el celular aun enganchado de su oreja izquierda. “La onda que tira, no va a ser devuelta por mi. Le mando un saludo. No voy a contestar ni me voy a subir a absolutamente nada de todo lo que pueda llegar a decir”, cerró y se despidió.

