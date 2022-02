Sol Pérez ahora es morocha: mostró su nuevo look en las playas de México

Antes de su cambio de look, Sol Pérez optaba por el rubio

Sol Pérez hizo una pausa entre sus compromisos laborales y se fue de vacaciones con su novio, Guido Mazzoni. La panelista de Nosotros a la mañana por El Trece- y el empresario -dueño de un reconocido gimnasio de crossfit- eligieron las paradisíacas playas de Costa Mujeres, en México, para descansar y disfrutar del sol caribeño. Además, aprovecharon las distintas instalaciones del hotel all inclusive en el que se hospedaron durante los días que estuvieron allí.

La conductora, además de compartir fotos y videos de su estadía, mostró su cambio de look: dejó atrás el rubio y optó por el morocho, color que estrenó bajo el sol mexicano. Antes de subirse al avión decidió compartir con sus más de seis millones de seguidores las fotos de su paso por la pulquería. Y desde allí, siguió publicando imágenes.

El nuevo look de Sol Pérez

“Qué lindo volver a uno de los lugares más lindos que conozco. Viva México”, escribió quien también se destaca como conductora de Canal 26 junto a una serie de fotos a la orilla del mar, tomadas por su novio.

Flor Vigna, Candela Ruggeri, Natalie Pérez, Sofía Macaggi, Adabel Guerrero se destacaron entre los miles de comentarios que recibió en aquella publicación. “Ese pelo”; “Sol morocha, ¡no puedo creerlo! Así la rompes toda”; “¡Qué lindo te queda el pelo negro!”; “Una sirena saliendo el mar”; “Reina siempre”.

Las fotos que compartió Sol Pérez desde las playas de México

En agosto 2020, Sol Pérez había manifestado sus ganas de ser mamá junto a Guido Mazzoni este 2022. “La convivencia nos sienta bien, descubrimos que es nuestro lugar, que todo esto es nuestro lugar. Voy a que al pasar tanto tiempo juntos, cada uno descubrió en el otro su verdadera identidad. Porque cuando te mostrar de una manera que no sos, en la convivencia se nota y eso no fue nuestro caso”, decía por ese entonces la conductora a Teleshow.

“A mí me encantaría ser mamá, el otro día estábamos hablando, porque justo vimos en la tele una familia que tenía cinco hijos, y yo le dije que me gustaría tener cinco, pero él me dice que quiere dos. Es algo que pensamos y de lo que hablamos, porque sabemos que si la relación sigue así, es un paso que vamos a terminar dando. Pasa que yo siento que todavía soy chica, quiero vivir otras cosas que con una criatura se complica, porque la vida te cambia, para bien obviamente, pero te cambia. Hoy te digo, si bien no es algo que se planifica tan puntual, que me gustaría ser madre en el 2022″, agregó por ese entonces Sol Pérez.

Sol Pérez y Guido Mazzoni disfrutando de la noche durante sus vacaciones

En tanto, y aunque aún no confirmaron la fecha, la pareja anunció su boda. “Yo quiero casarme en marzo y Guido quiere noviembre, pero sabemos que las ganas están en el 2023″, anticipó ella. “Hay que ir viendo cómo está todo. Me encantaría que esté todo mucho más tranquilo en relación a la pandemia. Que todos puedan estar tranquilos, seguros y se pueden divertir sin estar pensando constantemente en los contagios”, dijo sobre la celebración que prepara junto a su novio.

Por su parte, contó que su idea es hacer un festejo “íntimo y familiar” pero que Mazzoni “tiene muchos amigos del medio” -”más que yo”, aclaró-. “Entonces, hay que ver cómo vamos a manejar todo adentro, porque quiero que todos puedan disfrutar y divertirse sin que les estén pidiendo fotos y videos”, agregó Sol Pérez al respecto.

