La Voz Argentina: la increíble coincidencia entre dos participantes que compitieron en una batalla

La increíble coincidencia entre dos participantes de La Voz Argentina (Video: Telefe)

El domingo pasado comenzaron las batallas de La Voz Argentina y, poco a poco, el reality va llegando a las instancias más decisivas, en donde los participantes tienen que dar todo de sí para seguir en carrera. En este sentido, los coaches están más exigentes que nunca y, a la vez, muy indecisos a la hora de elegir qué talentos serán los que continúen en sus respectivos equipos.

Por caso, en esta última emisión se dirimió un duelo entre Juan Ignacio Aguirre y Victoria Cuello, que competían por un lugar en el team de Mau y Ricky, pero que además durante los ensayos previos a su performance descubrieron un curioso vínculo que los unía desde antes de encontrarse en el certamen.

Todo comenzó cuando Lali Espósito, en su afán por ayudar al dúo de venezolanos a tomar una decisión sobre el futuro de los participantes, acotó: “Los vi muy bien, es una canción muy difícil -en referencia a “Somebody that I used to know”, el tema que acababan de entonar - y siento que la han defendido. Quizás Vicky tuvo más dificultades, o por lo menos hubo unos momentitos más complicados de afinación, y no sé por qué tengo la sensación que él tuvo que trabajar mucho la canción para que le salga bien. Lo vi batallar la canción, como: ´Voy, yo puedo´. No sé cómo fue tu semana trabajando la canción, pero sentí que te salió bien y estás contento”.

Victoria Cuello y Juan Ignacio Aguirre interpretaron “Somebody that I used to know” en La Voz Argentina (Captura: Telefe)

En respuesta a la palabras de la intérprete de “Disciplina”, el concursante reveló: “Tuvimos una semana hermosa con Vicky, preparando la canción. En el trayecto también nos dimos cuenta de que somos prácticamente familiares. Es muy loco porque a los cuatro, cinco días de ensayar, me dice mi papá: ´¿Te suena una tal Victoria Cuello?´. ´Si, ¿cómo sabés?´, le digo...”. Entonces, entre risas, Marley lo interrumpió bromeando: “Te dijo: ´Es mi hija´”. “No, te quería decir que vas a cantar con tu hermana”, lanzó Lali, también a modo de chiste. Pero enseguida Juan Ignacio aclaró: “¡No! Es la hija del mejor amigo de la infancia de mi papá y prácticamente mi padrino”.

“¡Qué fuerte!”, exclamó la ex Casi Ángeles. Y agregó: “A mí esas cosas me impactan, y vienen a cantar juntos en La Voz Argentina, es muy heavy”. “Aparte los juntaste sin saber nada, fue una casualidad”, comentó el conductor. “No, ¡nosotros!”, le recordó Mau. “Lali no hizo nada, ¿ok, Matley?”, aclaró Ricky, divertido. “No hice nada, solo estaba halagando que sentí que hubo mucho trabajo detrás de Juan Ignacio para que esta canción te saliera como te salió, que es muy bien. Estuvieron genial, a mi me encantó”, cerró Espósito.

Finalmente, y luego de meditarlo mucho, los hijos de Ricardo Montaner tomaron la decisión final. “Los felicito a los dos, creo que lo hicieron bien, estoy muy orgulloso del crecimiento”, los alentó Ricky. Mau, por su parte, también los felicitó por el trabajo hecho, y fue el esposo de Stefi Roitman el encargado de anunciar la definición: “En el equipo Mau y Ricky, la persona que continúa es...Juan”.

“Me duele porque no la voy a tener más a ella, que nos llevamos muy bien toda esta semana, haciendo la canción y también descubriendo todo esto, que es muy loco. Gracias, realmente no sé qué decir”, expresó emocionado el joven. “Claro que la vas a tener, son familia, son primos”, cerró Mau, divertido.

