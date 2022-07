El tenso cruce entre Locho Loccisano y Lissa Vera tras la traición por su eliminación de El Hotel de los Famosos

Locho Loccisano habló sobre la traición de Lissa Vera: "Me mandó a la H"

Tras entrar y salir reiteradas veces del reality, Lissa Vera se quedó a un paso de la final de El Hotel de los Famosos y su participación será recordada no solo por el gran esfuerzo que puso en cada uno de los desafíos, sino también por una jugada que fue muy cuestionada por los televidentes: el voto contra a Locho Loccisano, que muchos interpretaron como una traición a su compañero.

Las estrategias de votación dentro del programa dejan a los participantes en el camino, con las ganas de continuar en el certamen. En esta ocasión, los espectadores quedaron sorprendidos por la actitud de la ex Bandana que esperaban que su pacto se cumpliese. Aún quedan recelos por la eliminación de Locho a causa del voto de Lissa.

Ambos protagonistas de la polémica fueron invitados a El Debate del Hotel y ante la mirada de todo el panel y la audiencia, aclararon la rivalidad dejando de lado el rencor. En primer lugar, Lissa Vera mencionó que Locho se metió en el baño cuando no tenían los micrófonos encendidos y descartó la versión de que fue la traicionera en la situación.

“Era la única mujer jugando a la par de hombres. Yo les pedí que me voten. Pero jamás cuando pedí un favor pedí algo a cambio”, continuó en su defensa Vera al ver que su palabra no parecía convincente. “No hay ninguna traición”, le contestó la participante a Locho tras la consulta del conductor Rodrigo Lussich.

Por su parte, Locho Loccisano aseguró que lo de su compañera fue un poco fuerte y no cumplió con su palabra. “Es un poco fuerte hablar de extorsión, fue un acuerdo de beneficio entre ambas partes, ella me dijo que sí durante tres días”, explicó y agregó: “El último yo me lesioné, me fui al hospital y cuando volví me votó, no cumplió su palabra, llamémoslo como quieran pero fue así”.

Locho y Lissa Vera terminaron discutiendo en El Debate

En tanto, Vera aseguró que “no le cabió” el acuerdo con su Locho Loccisano y Walter Queijeiro se sumó al debate: “Claro Lissa, fue un acuerdo donde se benefician ambas partes ¿o pretendías beneficiarte vos sola?”. El periodista deportivo sentenció el tema ironizando a su compañera y lanzó: “Nos dimos cuenta”.

Recordemos que días atrás, la cantante había señalado que ella se inclinó por no perjudicar a Martín Salwe, con quien logró recomponer el vínculo en las últimas semanas de su estadía en el hotel. “Podría haber sido traición también si lo hubiese a él. Tuvimos una conversación y le dije ‘volvemos a foja cero’”, expuso.

“No hubo ninguna traición. ¿Qué lealtad le debo a Locho si yo también quería ganar?. Es un buen pibe, pero se aprovechó de las armas que tenía. Hay una versión de él que no se vio”, dijo. Y se preguntó: “¿Por qué él es un santo y yo una traicionera?”.

Para cerrar por completo el tema, Vera afirmó que siempre fue frontal con Loccisano. “Cuando no lo quise, no lo quise. Nunca le hice bullying. Directamente, cuando él llegaba, yo me iba. Pero dando volví a entrar, le pedí disculpas”, concluyó.

