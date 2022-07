Tamara Báez se hartó de los memes sobre su aspecto físico: “Sigo siendo de barrio”

Tamara Báez se cansó de los memes sobre su aspecto físico

Días atrás, Tamara Báez festejó su cumpleaños con una fiesta temática inspirada en unas muñecas. Después de la celebración, la novia de L-Gante compartió las imágenes en las redes sociales y sorprendió con un video del antes y el después del festejo, mostrándose por primera vez a cara lavada, como parte de la sesión de maquillaje.

“Nunca me animé a tanto”, reveló la mamá de Jamaica un rato antes de la gran fiesta que comenzó en su casa de Moreno y siguió en un boliche de General Pacheco. De manera inmediata, sus seguidores le enviaron mensajes cariños y la halagaron por su belleza. “Hermosa”, sos preciosa” y “divina” fueron algunos de los comentarios que recibió la joven. Pero también abundaron las críticas de algunos que le cuestionan su actualidad al lado del músico y la comparan con su pasado.

Cansada de que constantemente le realicen este tipo de observaciones, la joven volvió a su Instagram para dejar un video en el que expresó todo su enojo: “¿No se cansan de hacer el mismo meme de Tamara Báez con plata, Tamara Báez sin plata?”, se preguntó en la filmación en la que la acompañó su hija Jamaica.

Tamara Báez se mostró sin maquillaje: “Nunca me animé a tanto”

La joven hizo referencia a una foto que circuló en redes cuando le hackearon su cuenta de Instagram: “Tenía 14 años, era una nena, me fui a hacer el documento a las 4 de la madrugada con mi mamá, me vestía con ropa deportiva porque sigo siendo de barrio. Tenía flequillo, me sentía turrita ¿Y? ¿Qué problema hay?”, señaló, orgullosa de su pasado. “Era la moda, rodete y flequi”, agregó en palabras debajo del video.

Y continuó con una reflexión sobre el comportamiento violento en las redes sociales. “No entiendo por qué se ponen contentos cuando me comentan cosas feas. Andá a laburar amigo, medicate, ponete bien ready y sacate fotos lindas. Que no les moleste la felicidad del otro, porque es re triste”, señaló. Y se despidió con una mención a la beba. “Miren mi hija como me ama. Una super mamá soy. Si quieren hablar mal de alguien busquen a alguien que haga el mal de verdad”, cerró.

El posteo de Tamara en Facebook

Pero la cosa no quedó allí y también se expresó en su cuenta de Facebook: “De ultima si les molesta la Tami Baez con plata segundeen a sus novios a vender sándwiches de milanesas o lo que venga para que triunfen juntos”, escribió en relación a sus primeros pasos con L-Gante antes de la explosión mediática.

El día de cumpleaños, Tamara organizó una fiesta temática inspirada en las muñecas Bratz, que incluía desde la torta a la decoración y la mesa dulce. De esta manera, la joven pasó un festejo diferente rodeada de sus amigos y seres queridos.

En sus redes sociales, la joven compartió imágenes y videos de su cumpleaños en el participaron su novio Elián y su hija Jamaica, de diez meses. “Siempre Bratz, nunca Barbie”, escribió la joven en tono de humor a través de su Instagram. Además, se sacó una foto adentro de una caja, simulando ser la tradicional muñeca.

El cumpleaños temático de Tamara Báez (Instagram)





“Te amo, mi amor, gracias por todo”, le dijo a su novio, quien se encargó de los costos del festejo. “Amé. No me recupero”, señaló Báez muy emocionada al finalizar el evento en el que pasó un momento inolvidable con su entorno más íntimo.

Por otra parte, en esta ocasión especial, el cantante sorprendió a la madre de su hija con un gran regalo. Apenas llegó de París fue a su casa familiar, ubicada en un barrio privado del partido bonaerense de Moreno, y le entregó a Tamara el auto que ella quería.

Elián le compró un último modelo del Fiat 500, negro y con una gran calco en el frente que avisa a qué flota pertenece el vehículo: nada menos que a “La Mafilia”, tal es el juego de palabras que L-Gante y su entorno se adueñó para llamarse a sí mismos, dándose a conocer como una “mafia” unida por sus códigos familiares y de amistad.

SEGUIR LEYENDO: