Pico Mónaco y Diana Arnopoulos continúan su boda a pleno baile en un barco

Pico Mónaco y Diana Arnopoulos festejan su casamiento en un barco (Instagram)

Se sabía que el casamiento de Juan Pico Mónaco y Diana Arnopoulos iba a durar varios días. Y que sus invitados especiales iban a disfrutar de varias sorpresas. Después de tres años de relación y con un hijo en común, Noah, el tenista y la modelo griega contrajeron enlace en el país de origen de la mujer y con los rituales característicos de ese lugar.

La ceremonia en cuestión incluye un ritual que comienza con la bendición y el intercambio de las alianzas como signo de compromiso. Más tarde, se usan dos coronas atadas de un listón para unir las almas y demostrar que la pareja está preparada para establecer nueva familia. Además, los novios toman una copa como símbolo de su unión. Luego la pareja realiza una danza ceremonial ya como marido y mujer, mientras que los invitados le tiran arroz y confites blancos. Por último, se lleva a cabo la bendición final con la participación de un sacerdote.

Así fue como, este jueves y vestidos con ponchos y sandalias, Pico y Diana dieron comienzo a su boda. Pero, este viernes, tuvo lugar una fiesta a bordo de un barco que los invitados, entre los que se encontraban Diego Shwachman y su novia Eugenia de Martino, registraron con sus celulares. Y que luego la flamante esposa de Mónaco decidió compartir en sus historias de Instagram. Allí se la puede ver a Arnopoulos bailando exultante junto al tenista y los amigos de la pareja a ritmo de la música de moda y sobre las aguas del Mar Egeo.

Este sábado, en tanto, la ceremonia continuó en un muelle, al que los flamantes esposos llegaron luciendo ella un vestido de novia con transparencias, tocado y ramo de novia tradicional, y él un elegante traje, ambos en color hueso.

La boda griega de Pico Mónaco y Diana Arnopoulos (Instagram)

Desde que se separó de Pampita en 2019, Pico cambió su vida: decidió bajar su alto perfil mediático y optó por dejar de dar entrevistas. También abandonó su faceta de conductor de televisión, y se radicó en los Estados Unidos junto a Diana, la joven franco-griega que estudió en París y Nueva York, y reside en Miami desde hace años, en donde se desempeña como modelo y además tiene su propia marca de accesorios e indumentaria femenina.

En junio del 2020, a poco más de un año de conocerse, se casaron en el estado de Florida, Estados Unidos. El matrimonio anunció la sorpresiva noticia con una serie de fotos en sus redes sociales. “Mi compañera para toda la vida. Mr. & Mrs. Mónaco”, publicó en aquel entonces, junto al emoji de un anillo, acompañado por una imagen en la que se los ve sonrientes y abrazados.

Diversas figuras del mundo del espectáculo felicitaron al ex deportista por la decisión. “¡Bien, nene! Felicidades”, le escribió su amigo Germán Paoloski. “Felicitaciones”, le comentaron Stephanie Demner y Nicolás Furtado. En el mismo sentido se manifestaron sus colegas Mariano Zabaleta y Juan Ignacio Chela, además del futbolista Guido Carrillo y el jugador de polo Adolfo Cambiaso.

La vida de la pareja cambió totalmente con la llegada de su primer bebé. “Se me explota el corazón de amor, bebé en camino”, anunció Mónaco en una publicación en la que posó junto a su esposa. En tanto, Arnopoulos también publicó en su galería otra postal similar: “Our little angel is on its way” (“nuestro pequeño angelito está en camino”).

En enero pasado, finalmente nació Noah y lograron formar esa familia que tanto habían soñado. “Bienvenue au monde mon ange (Bienvenido al mundo mi ángel)”, escribió Arnopoulos en su cuenta de Instagram, junto a una imagen desde la clínica donde aparecía observando enternecida a su bebé, recostado sobre su pecho y cubierto con su abrigo.

