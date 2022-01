Nació Noah, el hijo de Pico Mónaco y Diana Arnopoulos: la primera foto de su bebé

La modelo franco-griega y el deportista fueron padres por primera vez

Juan Pico Mónaco y Diana Arnopoulos fueron padres por primera vez: nació Noah. La pareja lo confirmó a través de las redes sociales con una tierna foto del recién nacido. Desde que la modelo franco-griega superó la semana 40 de gestación ambos se mostraron ansiosos por conocer a su primogénito, y en plenos preparativos para recibir al bebé. Juntos dos años y medio, la llegada del nuevo integrante de la familia corona el gran momento que están viviendo.

“Bienvenue au monde mon ange (Bienvenido al mundo mi ángel)”, escribió Aronopoulos en su cuenta de Instagram, junto a una imagen desde la clínica donde observa enternecida a su bebé, recostado sobre su pecho y cubierto con su abrigo. Pico, por su parte, no hizo ninguna publicación en el mundo virtual, pero en el posteo de su esposa recibió miles de felicitaciones por haberse convertido en padre.

En junio del 2020, a poco más de un año de conocerse, se casaron en el estado de Florida, Estados Unidos, donde estaban conviviendo en medio de la pandemia del coronavirus. El matrimonio anunció la sorpresiva noticia con una serie de fotos en sus redes sociales. “Mi compañera para toda la vida. Mr. & Mrs. Mónaco”, publicó el ex tenista en aquel entonces, junto al emoji de un anillo, acompañado por una imagen en la que se los ve sonrientes y abrazados. Luego subió otra foto en las stories, en donde dejó ver en primer plano los brillantes anillos.

La tierna postal con la que Pico Mónaco y Diana Arnopoulos confirmaron el nacimiento de su hijo Noah

Desde que se separó de Pampita Ardohain, Mónaco decidió bajar su alto perfil mediático y optó por dejar de dar entrevistas a medios de espectáculos. También abandonó su faceta de conductor de televisión, y se radicó en Miami junto a Diana. Sonrientes y a pleno romance, los flamantes padres afianzaron su relación cada vez más y apostaron por la convivencia rápidamente.

También hicieron variados viajes donde se divirtieron haciendo todo tipo de excursiones: senderismo, paseos en kayak, y alpinismo. Destinos como Las Bahamas, París, y Punta del Este, fueron algunas de sus escapadas por el mundo; pero también visitaron Tandil en nuestro país para que la modelo conociera la ciudad natal del deportista. En marzo de 2021 ya habían dado una pista sobre el gran anuncio que planeaban hacer luego de que pasaron los tres meses recomendados: “Qué felicidad siento esta mañana”, había escrito ella en el epígrafe de un video donde Pico le regalaba una rosa blanca y bailaban juntos invadidos por la emoción.

En junio último dieron a conocer la dulce espera: “Se me explota el corazón de amor, bebé en camino”, escribió Pico en una publicación en la que posó junto a su pareja. En tanto, Arnopoulos también publicó en su galería otra postal similar: “Our little angel is on its way” (“Nuestro pequeño angelito está en camino”). Cabe agregar que la modelo de 31 años estudió en París y Nueva York, y desde hace algunos años vive en Estados Unidos, donde tiene su propia marca de indumentaria femenina y accesorios. Además, con sus 130 mil seguidores en Instagram, trabaja como influencer de distintas marcas que la contratan para promocionar sus productos en las redes sociales.

