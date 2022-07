El look de los famosos en la premier de Network

Coco Sily, Eduardo Blanco, Florencia Peña, César Bordón y Pablo Rago, los protagonistas de Network (RS Fotos)

El martes por la noche se realizó en el Teatro Coliseo (Marcelo T. de Alvear 1125) una función especial de Network, la superproducción de Diwan’s Entertainment Group, encabezada por el empresario Ariel Diwan. El espectáculo es protagonizado por destacados artistas: Florencia Peña, Coco Sily, Eduardo Blanco, Cesar Bordón y Pablo Rago.

Pasadas las 21 con la sala llena comenzó la obra adaptada por Juan José Campanella y dirigida por Corina Fiorillo que trata la historia de un presentador de noticias de televisión y el rol de los medios de la comunicación, un éxito en Broadway, Londres y México. Es una sátira mordaz y electrizante sobre el cinismo de los medios.

Network es una apuesta millonaria del productor Ariel Diwan

Participaron del evento diversas figuras del espectáculo y periodistas de diferentes medios, como Matías Alé, Costa, Caramelito Carrizo, Maju Lozano, Laura Bruni, Fernando Bravo, Marcelo Polino, Georgina Barbarossa, José María Muscari, Virginia Gallardo y Mirta Busnelli, entre otros.

También disfrutaron del espectáculo que tiene una gran apuesta en escena Mónica Gonzaga, Lorena Meridano, Daniel Gómez Rinaldi, Esmeralda Mitre, Laura Fidalgo, Jorge Zonzini, Alejandro Müller, Anamá Ferreira, Noe Antonelli, Luis Ventura, Juan Gil Navarro y Carla Conte.

Network narra la vida de Howard Beale, un presentador de noticias de televisión, que tras 25 años, recibe la fatal noticia de que va a ser despedido. Ante tal desesperación anuncia que en su próxima aparición se suicidará en vivo. Está jugada sube la audiencia del canal televisivo a un nivel nunca antes visto y hace que los ejecutivos le den otra oportunidad con un nuevo programa. Sin embargo, Beale aprovecha este espacio para criticar incluso a su propio multimedio.

En una entrevista con Teleshow, Coco Sily, quien deslumbra con su talento en el escenario, habló de este desafío en su carrera: “Yo estoy inmensamente feliz. Venía de 12 años de hacer mi unipersonal, más 4 años de Aryentains...Y estaba muy pegado a las propuestas humorísticas. Entonces, que me llegara una obra en la que tengo que componer un personaje tan dramático, me dio una enorme felicidad. Además, no es fácil, a esta altura, encontrar producciones de este nivel. Pensá que son 32 cambios de escenografía, con una plataforma giratoria y 150 metros de pantalla. ¡Y a mí me parecía un delirio! Sin embargo, me la ofrecieron y acá estamos”.

Es una superproducción visual y sensitiva sin precedentes en Argentina, con un enorme despliegue técnico y tecnológico. De esta manera, el espectador se somete a una propuesta inmersiva y de estímulo sensorial, ingresando al ajetreado mundo de un set televisivo, en el que luces, cámaras y pantallas se operan sobre el escenario en tiempo real. Network se presenta de jueves a domingos en el Coliseo con entradas que arrancan desde los 3.500 pesos hasta los 6.000 pesos.

La obra está basada en la película del mismo nombre escrita por Paddy Chayefsky y protagonizada por Faye Dunaway y Robert Duvall, que obtuvo varios premios Oscar en 1977. Luego, la adaptación teatral se realizó por Lee Hall en 2017 por encargo del National Theatre. En aquella oportunidad, el espectáculo fue dirigido por Ivo Van Hove e interpretado por Bryan Cranston (Breaking Bad). Más tarde, la obra llegó a Broadway, nuevamente con la participación de Cranston, junto a los talentos de Tony Goldwin, Tatiana Maslany, Ron Canada, entre otros.

Las funciones van de jueves a domingos en el Coliseo

Figuras del espectáculo y periodistas disfrutaron de esta superproducción

El público ovacionó al elenco de Network

