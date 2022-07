El álbum de fotos del casamiento soñado de Alexandra La Sueca Larsson

Alexandra Larsson y Patrick Andersson

Alexandra La Sueca Larsson, que años atrás se hizo famosa en Argentina en ShowMatch y Periodismo para todos, se casó con Patrick Andersson en su tierra natal. La modelo y el entrenador de hockey sobre hielo ya son padres de dos hijos, Elliot, que nació en febrero de 2018, y Adrián, que llegó a este mundo en marzo de 2020.

En su cuenta oficial de Instagram, la joven compartió con sus seguidores imágenes de la boda soñada que tuvo con el amor de su vida, Patrick, quien fue su amigo de la infancia y en 2016 se reencontraron cuando ella abandonó la Argentina y se instaló nuevamente en Suecia.

Alexandra Larsson con su esposo Patrick y sus hijos, Elliot y Adrián

Con un hermoso vestido blanco, Alexandra dio el sí con su pareja que lució un traje elegante, como sus hijos que también fueron testigos de la especial ceremonia. “Mi amor. ¡Mi esposo y yo!...”, escribió en la red social. Su amiga, Virginia Gallardo le contestó: “Y ahí estás… con tu príncipe y esa familia hermosa que siempre soñaste. La más hermosa”.

“Formar mi propia familia es lo más lindo que me pasó en la vida”, aseguró Larsson en una entrevista en abril de 2018, a dos meses después de haber sido mamá por primera vez. “Engordé veinte kilos durante el embarazo; todavía me quedan cuatro para volver a mi peso”, apuntó la modelo. Además, señaló que el bebé pesó 4,120 kg y midió 54 centímetros. “Es grandote, igualito al papá –que mide 1.90–, y tiene sus mismos ojos azules”.

Alexandra Larsson

Además, recordó cómo fue el parto: “Quería que fuese natural, pero terminó en cesárea, algo que acá, en Suecia, sólo se hace si hay complicaciones. Estuve treinta y cuatro horas con trabajo de parto y una dilatación de diez centímetros, pero Elliot tenía la cabecita mal rotada y no podía salir. Fue complicado, pero hermoso. Es un sentimiento que sólo una madre puede entender… No sé cómo explicarlo. Fue increíble, y aunque estaba cansadísima, tenía muchísima energía. Cuando lo tuve en mis brazos lloré de la emoción. Elliot me llenó de felicidad y amor”.

A partir de ese momento, su vida cambió para siempre: “Me hizo entender de qué se trata la vida. Es algo que siempre soñé. Mi mundo cambió por completo: fortaleció a la pareja y redefinió mis prioridades. Hoy pienso en Elliot antes que nada; él es lo más importante”.

Alexandra Larsson y su pareja

Cabe recordar que Larsson nació en Spillersboda, un pequeño pueblito de Suecia de tan solo dos mil habitantes. En el 2008 armó las valijas y se tomó un vuelo al otro lado del Océano Atlántico. Con la intención de estudiar y perfeccionar su castellano, recorrió Sudamérica, pero se instaló en Buenos Aires.

Ella comenzó a trabajar en la tele en Sábado Bus, el programa que conducía Nicolás Repetto en Telefe. Sin embargo, la mayor popularidad la ganó con su incorporación al Bailando como participante. Si bien de manera simultánea se sumó a Periodismo para todos, el envío de Jorge Lanata. A Marcelo Tinelli lo cautivó con sus cualidades para hacer jueguitos con una pelota de fútbol. Sagaz, el conductor le pidió a la producción que la sumen al reality como protagonista. En 2016, regresó a su tierra natal, donde se casó y tuvo hijos.

El casamiento de Alexandra Larsson y Patrick Andersson

