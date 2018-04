"Engordé veinte kilos durante el embarazo; todavía me quedan cuatro para volver a mi peso", apunta la sueca. El bebé pesó 4,120 kg y midió 54 centímetros. "Es grandote, igualito al papá –que mide 1.90–, y tiene sus mismos ojos azules", dice, y recuerda el día del nacimiento: "El parto no resultó lo que esperaba. Quería que fuese natural, pero terminó en cesárea, algo que acá, en Suecia, sólo se hace si hay complicaciones. Estuve treinta y cuatro horas con trabajo de parto y una dilatación de diez centímetros, pero Elliot tenía la cabecita mal rotada y no podía salir. Fue complicado, pero hermoso. Es un sentimiento que sólo una madre puede entender… No sé cómo explicarlo. Fue increíble, y aunque estaba cansadísima, tenía muchísima energía. Cuando lo tuve en mis brazos lloré de la emoción. Elliot me llenó de felicidad y amor", detalla la blonda, que a los cuatro días de haber dado a luz regresó a su casa de Jönköping –ciudad situada a 350 kilómetros al sudoeste de Estocolmo–, a donde se mudó por el trabajo de su pareja, disfrutando del año de licencia por maternidad que le corresponde por ley.