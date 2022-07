Wanda Nara se animó al topples durante sus vacaciones en Ibiza

Las vacaciones de Wanda Nara en Ibiza (Fotos: The Grosby Group)

Explotó el verano europeo con temperaturas que llegan a los 45 grados y las playas se llenan de gente que busca algo de alivio. Y los famosos no son la excepción, es por eso que Wanda Nara voló a Ibiza y se sumó a la tendencia de las celebrities que eligen esas costas para pasar con glamour los días más calurosos del año. Luego de pasar unas vacaciones a solas con Mauro Icardi en Kenia, donde celebraron su aniversario y desayunaron con ¡jirafas!, ahora le tocó el turno a hacer el tan esperado viaje junto a su hermana Zaira, quien se encuentra de visita en su casa en París desde hace algunas semanas.

Pero el ya clásico viaje de las hermanas Nara esta vez no fue solas sino que llevaron compañía. En estas vacaciones se colaron su estilista Kenny Palacios y las hijas de Wanda, Francesca e Isabella. El resto de la familia se quedó con Nora Colosino, la abuela, quien acompaña la rutina de los chicos en Francia. ¿Los grandes ausentes? Mauro Icardi y Jakob Von Plessen.

Aunque en Paris las chicas recorrieron hoteles, asistieron al Lollapalooza y celebraron la revolución francesa en un restaurante muy exclusivo frente a la torre Eiffel y cerquita de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, el verdadero viaje de diversión arrancó en España hace dos días. Desde ese destino soñado, ya se mostraron disfrutando de la noche en distintos boliches, tomando tragos, bailando y compartiendo videos para todos sus seguidores. Pero de día, compartieron tiempo con las nenas y disfrutaron de la pileta del hotel en el que se están hospedando y de la playa.

Wanda se animó al topless en las playas de Ibiza

Allí Wanda, siempre más jugada que su hermana Zaira, fue la primera en sumergirse al mar con una bikini negra con tiras y la compañía de Francesa, su hija mayor. Ya en el agua, la empresaria se animó a sacarse la parte de arriba de su traje de baño y posó para las fotos divertida.

Wanda Nara en Ibiza

Wanda disfrutó del día de playa junto a sus hijas y amigos

Mientras Wanda disfruta en Ibiza, el presente laboral del delantero pende de un hilo y las dudas sobre su futuro en el Paris Saint Germain es cada vez más incierto. Por ahora, sigue en carrera y el futbolista ingresó en la nómina de jugadores que viajaron a Japón como parte de una gira en la que el PSG tiene planeado jugar algunos amistosos. Cristophe Galtier, el nuevo director técnico, viajó con el plantel y en breve deberá decidir a qué jugadores les dará salida, y en esa cuerda floja se encuentra el propio Icardi. “Habrán cosas negociables y otras no negociables, con reglas precisas que se tendrán que respetar más allá del futbolista que sea. Si no hay una razón válida para no respetarlas, se lo dejará al margen”, anunció el entrenador. Ahora restará comprobar si la vida pública de los Nara-Icardi afectará la continuidad del futbolista en el club francés o si deberá buscar otro destino.

Wanda Nara (Foto: The Grosby Group)

SEGUIR LEYENDO: