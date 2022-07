Coco Sily habló de su debut en Network: “Me emociona que me digan que es una bisagra en mi carrera”

Coco Sily (Instagram)

Dijo que no una y otra vez. Pero, finalmente, Coco Sily aceptó la propuesta de Ariel Diwan para protagonizar Network en el Teatro Coliseo. Y sorprendió a todos con un personaje completamente distinto a los que el público estaba acostumbrado a verle interpretar. La obra, basada en la película de Paddy Chayefsky y adaptada por Lee Hall, cuenta con una versión local realizada por Juan José Campanella y la dirección de Corina Fiorillo. Y en el elenco figuran, ni más ni menos, que Florencia Peña, Eduardo Blanco, César Bordón y Pablo Rago.

—Después de tantos años haciendo La Cátetra, ¿cómo te sentís con este nuevo proyecto teatral?

—Yo estoy inmensamente feliz. Venía de 12 años de hacer mi unipersonal, más 4 años de Aryentains...Y estaba muy pegado a las propuestas humorísticas. Entonces, que me llegara una obra en la que tengo que componer un personaje tan dramático, me dio una enorme felicidad. Además, no es fácil, a esta altura, encontrar producciones de este nivel. Pensá que son 32 cambios de escenografía, con una plataforma giratoria y 150 metros de pantalla. ¡Y a mí me parecía un delirio! Sin embargo, me la ofrecieron y acá estamos.

—Sin ánimo de spoilear, ¿qué pordés contar de tu personaje, Howard Beale?

—Es un conductor de un noticiero muy exitoso, de un canal de televisión norteamericano que pertenece a una cadena. Durante muchos años, ha estado al frente del informativo número uno. Pero, en el último tiempo, empieza a decaer. Entonces, él empieza a tener algunos problemas personales con el alcohol. Además queda viudo. Y, como suele pasar en esta industria, un día le dicen: “Mirá que en dos semanas se termina tu programa y te quedás sin laburo”.

—¿Entonces?

—Cuando se despide informándole a la gente que va a dejar de conducir el noticiero porque tiene muy poco rating, el tipo cuenta al aire que lo único que le quedaba en la vida era este programa. Y dice que, como ya nada tiene sentido para él, se va a suicidar...En vivo.

—¡Tremendo!

—El caso es que esto genera un revuelo inmenso, porque a partir de ese momento el programa empieza a tener unos niveles de audiencia inauditos. Y se empiezan a ver los mecanismos de la televisión. Porque, ¿qué hacemos con un conductor que dice que se va a suicidar pero que a la vez tiene 30 puntos de rating? Así aparece la máquina de picar carne en la que muchas veces se convierten los medios. Y él se empieza a volver loco, arranca con delirios místicos y comienza a denunciar, incluso, a la propia cadena en la que él trabaja.

Coco Sily junto a sus compañeros de Network (Instagram)

—¿Termina siendo una crítica a los medios?

—Sí, y muy fuerte. Porque la gente ya tiene incorporado esto del rating y el minuto a minuto. Pero nunca vio la cocina, lo que pasa atrás, esa parte cruel de cómo los dueños de los canales manejan todo esto. Así que yo creo que esta obra va a dar para hablar muchísimo, sobre todo, en nuestra industria.

—Vos sos un hombre de teatro y de radio, pero también de televisión...¿Cuánto de fantasía y cuanto de realidad hay en esto que cuenta la obra?

—No sé los porcentajes, pero sí que hay mucho de realidad. Hay cosas que nosotros mismos nos preguntamos a veces, sobre qué se cocinará en las altas esferas. ¡Porque ni nosotros lo sabemos!

—Muchas figuras se enteran de que quedaron afuera de la grilla cuando ya no están...

—¡Por supuesto! Y andá a saber cuántas cosas no se saben de esas reuniones, donde ya no son solo los dueños los que están. En una época, por ejemplo, uno sabía que estaba Alejandro Romay en Canal 9. Y que él decidía solo. Hay anécdotas conocidas, como cuando sacó a un personaje de una telenovela porque la señora que trabajaba en su casa le había dicho que no le gustaba el actor. Así que él llamó y pidió que lo eliminaran. Y eso, en un canal que tenía una cara visible. ¡Imaginate ahora con las cadenas y los multimedios!

—Es importante no tomar estas decisiones de programación como personales, pero es inevitable que al que le toque quedarse sin trabajo lo afecte. Sin llegar al extremo de tu personaje, ¿te pasó de angustiarte por una situación de este tipo?

—Sí, claro. Imaginate que yo tengo cuatro hijos (Dana, Sasha y los mellizos Bono y Baltasar). Y las veces que me he quedado sin trabajo han sido muchas. También he tenido mucho laburo y he tenido la bendición de vivir siempre de esta profesión, lo que es un milagro. Ya hace como dos décadas que tengo una continuidad enorme, con 10 años en Animales Sueltos, 10 en Pop Radio, 12 en La Cátedra y todo lo que venía haciendo antes. Pero la verdad es que es muy raro eso. Y acá cuando te quedás sin ingresos...

—¡A remarla!

—Mirá: el día que la que era mi mujer (Silvia Álvarez) me dice que estaba embarazada del que iba a ser nuestro tercer hijo, a mí me avisan que me iban a sacar de una tira que hacía con Guillermo Francella y se llamaba Trillizos. Y, cuando fui a grabar el último capítulo, mi ex me cuenta que estaba esperando gemelos. Así que imaginate la sensación...De la misma manera tengo que decir que no hay momento más pleno que cuando te llama alguien para un buen proyecto o vos mismo te podés procurar un trabajo.

Coco Sily aceptó un desafió actoral que puede cambiar su carrera (Instagram)

—Es que al final, no hay nada más satisfactorio que hacer lo que uno ama...

—Sí, claro. Pero vivimos en ese vaivén constante. Y Network lo describe muy bien.

—Por lo que contaron tus compañeros de elenco en distintas entrevistas, tu personaje te permite demostrar una faceta actoral que nunca antes se había visto en vos. ¿Coincidís en eso?

—Sí, y es lo que más me gusta. El mejor piropo que recibí en todos estos días, porque me espera mucho la gente a la salida del teatro, es: “Nunca me imaginé que podías hacer esto”. Y a mí eso me llena el alma. Porque repito, a esta altura, que se me presente esta posibilidad, con todo lo que se encasilla a los actores en esta profesión, es maravilloso. Yo le dije tres veces que no a Diwan, que tuvo la gentileza de convocarme. Hasta que la cuarta vez me dijo: “Lo hacés o lo hacés”. Y la verdad es que para mí era un gran desafío. De hecho, estoy componiendo y estoy arriesgando, con mucho vértigo. Así que me emociona cuando, tanto los amigos como el público, me dicen que esto va a ser una bisagra en mi carrera.

SEGUIR LEYENDO: