Lali Espósito bloqueó a Soledad Pastorutti en La Voz Argentina: el fuerte exabrupto de la cantante

El exabrupto de La Sole al darse cuenta que Lali la bloqueó

A partir de esta edición, un nuevo ingrediente se sumó al repertorio de La Voz Argentina para ponerle aun más picante a la elección de cada jurado. Se trata de la opción de bloqueo, por la cual uno de los coaches puede anular a otro para quedarse con el participante en cuestión. La ejecución es anónima y queda en la percepción del bloqueado darse cuenta de cual de sus colegas fue el que apretó el botón.

En la edición de este jueves, Iván Papetti, un joven de 18 años sorprendió con su impactante vozarrón y su atildada presencia a pesar de sus 18 años y se despachó con una contundente versión de Love Me Tender, de Elvis Presley. La primera en darle el okey fue Soledad Pastorutti, que giró rápidamente su silla y quedó de frente al participante. Al rato, fue el turno de Lali Espósito, que al intuir que ni Ricardo Montaner ni Mau y Ricky iban a elegirlo, no dudó en apretar dos botones: el que giraba su asiento y el que bloqueaba a la folklorista.

Iván continuó concentrado en su versión mientras empezó a reinar cierta tensión entre las cantantes. La Sole empezó a mascullar su bronca mirando hacia su izquierda con una sonrisa de bronca. “Que mala que es, me bloqueó”, murmuró la de Arequito, pero su compañera no le hacía caso. Con la pera apoyada en su brazo derecho, miraba embelesada la actuación de joven, haciendo fuerza para que el tiempo pase lo más rápido posible y que nadie más se diera vuelta.

Ivan Papetti interpretó Love me tender en La Voz Argentina (Telefe)

Con ese panorama terminó la audición y empezó el show de las dos jurados. Después de aplaudir de pie, Soledad se acercó a la silla de Lali para descargar toda su furia. “Son las reglas del juego”, se defendió la ex Casi ángeles sin demasiado éxito. Montaner puso en autos al participante, indicando lo que había sucedido mientras cantaba. Y la Sole fue mucho menos diplomática: “Eso quiere decir que no vas a venir a mi equipo. Con lo que me gusta lo que hizo”, lamentó golpeando con el almohadón el escritorio de Lali.

A la defensiva ante la actitud de la compañera, la intérprete de “Disciplina” ensayó unas disculpas. “No me podés explicar nada”, agregó la de Arequito sin entrar en razones, mientras se colocaba los lentes oscuros de su compañera. “Por lo mismo que vos te diste vuelta, me di vuelta yo, que es él...”, empezó a contar Lali ante la mirada amenazante de La Sole, que no la dejó terminar interrumpiéndola con un tremendo exabrupto. “Él es el ganador de La Voz Argentina, la puta madre que lo remil parió”.

Lali y sus compañeros no pudieron contener la risa, pero la intérprete de “A don Ata” seguía enfurecida. “Ponele todos los pi pi pi que quieras”, señaló mirando a cámara haciendo alusión a los alertas de censura a los que suelen apelar los canales ante los insultos. Y por si alguien no lo había escuchado, lo repitió. “La puta madre que lo remil parió”.

Soledad Pastorutti escuchó no muy convencida la explicación de Lali Espósito (Captura Telefe)

Un poco más tranquila, Lali contó su estrategia. “Te diste vuelta vos y pensé. ‘Monta capaz no se da vuelta, los chicos capaz no se dan vuelta’. Con todo el dolor de mi corazón dije ‘tengo que bloquear a la Sole porque tiene que ser mío’”, explicó la actriz. “Yo lo único que quiero que sepas es que me encantó lo que hiciste, fue increíble. No quiero saber tu nombre porque me va a doler, porque mi amiga personal, que no es más mi amiga, me bloqueó”, señaló su compañera.

Durante su discurso de bienvenida, Lali hizo alarde de su felicidad por contar con Iván en su equipo. Se comprometió a elegir las canciones ideales para que se luzca su voz, y se emocionó cuando lo escuchó cantar a Frank Sinatra. “Bésame mucho”, eligió el joven y las dos cantantes dejaron atrás sus diferencias para escucharlo al borde de la emoción.

