Benito Cerati le respondió a Chloé Bello: “Yo la quiero mucho, no me enojé”

Benito Cerati volvió a responderle a Chloé Bello (Video: América)

El viernes pasado Chloé Bello dio una entrevista en Todo Pasa (Urbana Play) en la que recordó los inicios de su noviazgo con Gustavo Cerati. En esta oportunidad, la actriz se explayó sobre el gran impacto que tuvo en ella la muerte de quien fuera su pareja y revelo detalles inéditos sobre la reacción que tuvo parte de la familia contra ella. “Él se fue el 15 de mayo del 2010, y no cuatro años después, para mí es así″, dijo la modelo sobre la muerte del artista.

Luego de la conversación, Benito, hijo del ex Soda Stereo, se mostró molesto por las declaraciones de Bello y lo manifestó en sus redes sociales. “Estaría bueno juntarse a charlar antes de despotricar mediáticamente. Pero bueno, quizás soy yo”, escribió el músico en Twitter y añadió: “Bueno, lo he hecho, reconozco, pero era un pendejo de 23 años, no una mina de 34″. Así las cosas, este jueves volvió a hablar al respecto tras haber sido abordado por un móvil de LAM (América).

“No me enojé con Chloé, yo la quiero mucho. No me enojé para nada. A veces los medios hacen titulares como ‘destruyó a’ o ‘fulminante con’. Ni Chloé fue fulminante, ni yo me enojé. Mi hermana y yo tenemos una buena relación con ella. Cualquier cosa que ella tenga para decir, lo hablamos como personas normales. A mí los medios no me caben”, dijo.

Benito Cerati

Asimismo, asegura que con Bello “está todo bien” y que respeta lo que manifestó en la entrevista en cuestión “Cada uno tiene sus procesos, no voy a juzgar eso. Con Chloé hablamos cada tanto, cuando viene a Buenos Aires nos juntamos. Pero está todo bien”, insistió.

Por otra parte, consideró: “Sí sé que hubo mucho maltrato de la gente hacia ella y eso siempre nos pareció injusto”. “Siempre que alguien elige a alguien para estar en pareja, cinco años, toda tu vida, dos meses, siempre se respetó eso. Y siempre nos pareció que fue una persona importante en la vida de mi padre. Y la respetamos por eso”, cerró al respecto.

Chloé Bello

Aunque pasaron doce años desde la última vez que lo vio, Chloé reconoció que a Cerati lo tiene presente en su vida: “Yo me acuerdo todo, y eso que he tenido relaciones más largas de las que no me acuerdo el olor ni nada, pero de Gustavo me acuerdo hasta de la roña que tenía abajo de las uñas. Es una cosa rarísima, me acuerdo cada momento”.

“Él sigue estando acá, lo veo en todas partes. No se me va, lo tengo tatuado en la piel día a día. Dicen que el dolor pasa con el tiempo pero no pasa un carajo, sigue siendo como si hubiese sido ayer”, sentenció. Y enseguida agregó: “Conocí lo que es el amor gracias de él. Es una carga con la que voy a tener que vivir toda mi vida”. Sobre el final reveló que se mantiene en contacto con Lisa Cerati, la hija de Gustavo y su exesposa, Cecilia Amenábar -con quien también fue padre de Benito- y deslizó algunas fuertes declaraciones sobre su tensa relación con la familia del artista.

“Yo no lo solté nada, me obligaron. Se portaron muy mal conmigo, hay muchas cosas por contar, pero los chicos eran muy chicos y no quería meter cosas de más”, detalló. “Yo también era chica, tenía 22 años. Creo que quisieron buscar un chivo expiatorio, lo encontraron y lamentablemente la ligué yo”, concluyó.

