Thelma Fardin confirmó que se anuló el juicio a Juan Darthés: “Es un mensaje de impunidad”

La Justicia de Brasil determinó que se vuelva todo a cero porque “no hay jurisdicción”

A través de las redes sociales, Thelma Fardin anunció que se suspendió el juicio a Juan Darthés por violación cuando estaba entrando en su etapa final. “Un tribunal de Brasil decidió volver a cero porque no hay jurisdicción”, explicó la actriz en un video que publicó en Instagram.

“Hoy un Tribunal Superior de Brasil decidió volver a cero el juicio que ya estaba prácticamente sobre el final contra Juan Darthés. Un juicio que costó muchísimo llevar adelante y que se suspende no por irregularidades, sino porque ahora un Tribunal dice que no hay jurisdicción”, cuenta Thelma en la primera parte de la filmación.

“Que no está bien la jurisdicción y que no se puede juzgar ahí. Un montón de tecnicismos insoportables, injustos… injustos que una víctima tenga que saber de tantos tecnicismos, pero el mensaje hoy es la impunidad porque viajé a Nicaragua y en Nicaragua dijeron que había que juzgarlo. Pero este tipo se profugó a Brasil”

“Prófugo en Brasil, Brasil decide que tiene jurisdicción para juzgarlo y sin embargo hoy nos encontramos, después de que la Justicia me escuchó a mí, escuchó a un montón de testigos y haberme escuchado a mí, eso significa un nivel de revictimización violento”.

“Todo lo que hice fue, entonces, para nada para que hoy tres tipos digan: ‘no hay jurisdicción’ cuando ya se habían expedido. Cuando un juez ya se había expedido sobre el tema. El mensaje que se está dando hoy es un escándalo… es un mensaje de impunidad enorme porque si en un juicio como el mío donde colaboraron tres ministerios públicos fiscales de tres países diferentes, cooperación internacional, movimientos de mujeres, un sinfín de herramientas para tratar de llegar a la Justicia que es adonde nos piden que vayamos”

“Nos piden que vayamos a la Justicia y la Justicia nos dice esta barbaridad, es una aberración. Si en un caso como el mío pasa esto que queda para el resto de las mujeres que deciden ir a la Justicia. Sabíamos que nos íbamos a encontrar con piolas en el camino, no sabíamos que nos íbamos a encontrar con cosas así de raras porque es raro”.

“Hasta qué punto llega el poder y la influencia para que sobre un juicio que ya estaba iniciado y se encontraba en su etapa final y que, evidentemente, lo que no quieren es que se juzgue porque es tan contundente la prueba que lo único que quieren es evitar la Justicia, pero a nosotras nos piden que vayamos a la Justicia. Fuimos a la justicia, estamos en la Justicia y esto es lo que están diciendo. Esta bestialidad, que todo lo hecho hasta acá no sirve de nada”

“Pero este no es el final. Nos queda la Corte Suprema, la Corte Suprema ya tiene antecedentes en los que dice que son juzgables este tipo de delitos en la Justicia Federal. Y si nos dicen que no se puede ir a la Justicia Federal, iremos a la Justicia local, pero vamos a seguir insistiendo que la Justicia nos escuche. No se termina acá, estoy cansada, pero no estoy vencida”.

Noticia en desarrollo

