Mientras avanza su embarazo, Chechu Bonelli habló de la muerte de su papá: “Estos meses fueron durísimos”

Chechu Bonelli disfruta de su embarazo pese al reciente fallecimiento de su papá (Foto: Instagram)

A fines de junio, Chechu Bonelli anunció que espera por su tercer hijo en compañía de Darío Cvitanich. Fue a través de un íntimo y sentimental video en el que le contaron a sus hijas Lupe y Carmela que la familia está por agrandarse. Pero en las últimas horas, la modelo y periodista abrió su corazón para contar que, más allá del embarazo, está atravesando por un momento “durísimo”.

Es que la alegría de la dulce espera se amargó con la muerte del padre de Chechu, la cual ocurrió hace una semana, tal como expuso en su cuenta de Instagram a través de un sentido y desgarrador posteo. Junto con fotos en la que se la ve feliz por el embarazo, agregó un texto en el que explicita cómo es su humor por estos días. “Hay alguien que va asomando y se está haciendo notar. Estos últimos 3 meses fueron durísimos. Sucedieron tantas cosas”, comenzó contando Bonelli.

Chechu Bonelli espera por su tercer hijo. Junto a Darío Cvitanich, ya son padres de Carmela y Lupe

“Hace una semana perdí a mi papá de manera repentina y tengo una tristeza que no puedo expresar con palabras”, reveló a continuación. “Solo contarles que estoy aprendiendo a valorar toda la fuerza interna que tengo para seguir adelante. Motivos me sobran, aunque no sea fácil”, consideró Chechu.

“Ver a mi pancita crecer me llena de ilusión de que todo lo que viene ayudará a sanar”, expresó en el escrito, tan triste como esperanzador por lo que vendrá. Asimismo, la periodista contó que esta semana retomó sus trabajos con la cadena ESPN. Y abrió la puerta hacia su futuro laboral: “Tengo muchas novedades para contarles. Se vienen cambios lindos, pero eso se los contaré más adelante”, cerró Chechu con suspenso.

La periodista contó que agranda su familia junto al futbolista Darío Cvitanich, con quien ya es madre de Lupe y Carmela

“Aquí el motivo de mi desaparición de las redes y de ESPN. Hace un tiempito nos enteramos junto a Dari que íbamos a convertirnos en papás de nuevo”, contó Chechu en el posteo de Instagram que publicó para contar la noticia de su embarazo. Y luego reveló los acontecimientos que los sorprendieron poco después: “La noticia nos puso así de felices, pero a la semana de enterarnos me agarro COVID y ahí empecé a sentirme muy mal; se mezclaron las sensaciones del covid con las del embarazo y les confieso que no la pase nada bien”.

“¿Si tenía miedos? ¡Claro que si! Pero siempre traté de confiar en los médicos y en Dios”, confesó. También explicó que cuando todo empezaba a acomodarse, vivieron otra racha complicada como familia: “Las nenas se enfermaron y luego yo caí con bronquitis ¡Y después también le agarró a Carme! Los inviernos son duros, pero aquí estamos, felices de poder compartir con ustedes que se agranda la familia Cvitanich Bonelli”. Además extendió su agradecimiento a sus seres queridos y a sus amigos por el apoyo y la contención los últimos meses.

“¿Si sabemos el sexo? ¡Claro que sí! Pero el lunes vuelvo a Sport Center, así que ahí se los cuento. ¡Voy a ser mamá otra vez y me explota el corazón!”, concluyó en la publicación. En el clip de un minuto resumió varios momentos, y comienza con fecha y hora: “27 de abril, 7:25, lo vamos a hacer”. En primer plano, Chechu mostró la caja de un test de embarazo y segundos después el símbolo positivo, con la mirada llena de lágrimas. La siguiente escena fue en la cocina de su casa, todos sentados en la mesa, donde Darío tomó la palabra para hacer los honores de comunicar la noticia: “Mamá y papá les tenemos que contar algo a ustedes dos. Es una muy linda noticia”. Luego de que la menor de la familia reclamara que no entendía nada de la situación, el exfutbolista le puso fin al misterio: “Mamá tiene que hacer reposo porque Carmela y Lupe van a tener un hermanito o hermanita”. Mientras Lupe recibió el anuncio con una gran sonrisa, Carmela experimentó sentimientos encontrados y expresó: “Ay no”, y se largó a llorar.

SEGUIR LEYENDO: