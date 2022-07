Del asado que le organizó a Mick Jagger al almohadonazo que le dio Mirtha Legrand: 51 hechos no tan recordados de Juana Viale

“Es muy difícil poder satisfacer a todo el mundo, y tampoco es mi interés” dice Juana Viale

1. Nació el 15 de abril de 1982 bajo el signo de Aries.

2. La primera vez que fue a Disney con su papá, Ignacio Viale del Carril y su mamá, Marcela Tinayre, se perdió entre los juegos, y a propósito. Oculta y enojada, veía cómo sus papás la buscaban desesperados. Su actitud le hizo recordar a su mamá la vez que ella también siendo chica se perdió intencionalmente en una iglesia en México para ver cómo su mamá, Mirtha Legrand, la buscaba desesperada preguntando: “¿No vio una jovencita con acento argentino?”.

3. Cursó la primaria y la secundaria en un colegio exclusivo de mujeres. “Era un bajón. Veíamos a un profesor varón y nos volvíamos locas”.

4. Terminó el colegio en 1999. Cuarto y quinto año los rindió libre. Iba a doble turno, de las 8 de la mañana a las 4 y media de la tarde. “Estaba todo el día y ya tenía inquietudes de otras cosas. Me gustaba la equitación, historia del arte, dibujar y esculpir. Además, había repetido segundo año por vaga absoluta”.

5. Viajó a Estados Unidos a estudiar inglés. Volvió y probó estudiar Publicidad. No le convenció e hizo un poco de Historia del Arte.

6. Le hubiera gustado estudiar Psicología o Biología Marina.

En el programa de Jey Mammon, Juana Viale contó intimidades de Mirtha como abuela. "Jamás la vi eructar", sentenció. "Siempre la vi en tacos… ¡hasta sus pantuflas tienen taco!"

7. Asistió a un curso de cocina en la escuela del Gato Dumas. A sus seguidores de las redes les contó: “La abuela Chiquita no sabe cocinar, sabe tejer. No sabe cocinar”. “Mi madre sí sabe cocinar y cocina muy rico. Debo confesar que ella nos cocinaba unos ñoquis de sémola riquísimos, que hace rato que no nos prepara, y es muy buena haciendo ensalada”. Y continuó: “Mi hija Ámbar es una gran cocinera también. A mí me gusta cuando nos juntábamos a comer, cuando todos llevábamos preparaciones caseras”.

8. Le gustaba jugar al fútbol con los amigos de su hermano Nacho Viale. “Me ponían al arco y me mataban a pelotazos”, recuerda y cuenta que era “re varonera”.

9. De chica odiaba las muñecas Barbie. Sus amigas se entretenían con ellas pero Juana les cortaba el pelo y las cabezas. Prefería jugar a los autitos con su hermano.

10. Solía ir a todas las tardes a tomar el té con su abuela Mirtha.

Juana Viale desde chica rechaza el maquillaje. En su casa sigue una tendencia conocida como “almost no make up” (casi sin maquillaje), que busca una piel sana sin productos cosméticos

11. “Me gusta más cuando es mi abuela que me cuida y no tan Mirtha Legrand. Hace unos tés enormes, increíbles. Eso me encanta. Por eso no me gusta ir al programa ni a verla”, contaba en una entrevista de 1998.

12. Su primer novio lo tuvo a los 14 años cuando estaba en segundo año del colegio secundario.

Juana Viale asegura que no la condiciona ser de una familia reconocida: "Ya vine con eso. Es como un lunar, no sé cómo hubiese sido si no era así"

13. Con Iván de Pineda comenzaron siendo amigos y al tiempo se pusieron de novios. Salieron 10 meses. “Es inteligente, divina, divertida, responsable, madura, una persona increíble”, la definía de Pineda.

14. Cuando presentó al entonces modelo y actual conductor como su novio, su mamá le hizo una pequeña broma. Muy seria, le dijo a Iván: “No te ponés de novio hasta pedirme la mano de mi hija”. Juanita no pudo evitar la risa mientras le gritaba: “¡Mamá!”.

15. En el año 2005, mientras protagonizaba la tira Doble vida, conoció y se enamoró del actor chileno Gonzalo Valenzuela.

Aunque en sus apariciones televisivas Juana Viale deslumbra con looks fabulosos, su atuendo favorito es "musculosa y jean, bien entrecasa"

16. Celosos de su vida privada, al principio negaban la relación. “Por ahí nos quedamos charlando en la puerta de la productora o vamos a comer”, aseguraba Juana. Un paparazzi los descubrió volando juntos a Chile. Vivieron un año en pareja en Buenos Aires y en el 2007 se instalaron al otro lado de la Cordillera.

17. Como lo demostró participando en Bailando por un sueño 2020, baila bien y le gusta. En cuanto al canto, confiesa que no es su fuerte.

18. “De mí predomina una imagen de mina soberbia, mala onda e insensible. Pareciera que soy tremenda, pero no estoy pendiente de eso. Soy humana, tengo buen o mal humor. No soy un demonio”. (Ahora, septiembre, 2009).

En Almorzando, Juana dijo a cámara: “¡Feliz día a todos los papás de toda la Argentina y de todos los países que festejan el Día del Padre! Y los que no lo festejan, también. Yo, particularmente, le voy a mandar un beso enorme, gigante, a mi mejor amigo, que es mi padre, Ignacio Viale. Un beso enorme, te amo, papito lindo de mi vida” (Pablo Franco)

19. Para evitar la exposición mediática que ella padeció de chica, con Ámbar logró sentar un precedente. Consiguió un amparo judicial que indicó que nadie podría sacarle una foto hasta que cumpliera 21 años.

20. Antes de ser actriz trabajó como promotora en una exposición de caballos en la Rural. Estaba vestida con el conjuntito de la firma junto a sus compañeras de stand. La noticia no trascendió y jamás hubo una foto pública.

21. Durante seis meses fue secretaria de un bróker inmobiliario. Dejó el empleo cuando viajó a estudiar inglés a Estados Unidos.

22. Su primer trabajo como actriz en la televisión fue en la novela Costumbres argentinas. “(Estaba) muerta de miedo. Entraba a un elenco formado, unido por un fuerte sentimiento, y llegaba yo, con esa imagen de chica soberbia o maleducada”.

23. En sus primeras escenas entraba en pánico, se olvidaba la letra y no sabía dónde ubicarse ni cómo moverse. Para mejorar comenzó a tomar clases de teatro con Nora Moseinco.

24. En la novela se enamoró de Tomás Fonzi y tuvieron un breve noviazgo.

En Almorzando, Juana Viale reveló que en su casa no se consumen pantallas. "Para mí el gran tema es la tecnología. En mi casa no tengo cable, el televisor está solamente para mirar películas. No hay PlayStation ni nada de eso. Que te den puntos por matar a alguien me parece un horror. Olvidate, conmigo no"

25. Cuando estuvo embarazada de Ámbar le agarró asco al cigarrillo, pero se hizo adicta a los duraznos.

26. Asegura que tiene mucho carácter como su abuelo y su mamá, que es soñadora como su abuela y tiene la sensibilidad de su padre.

27. Su abuelo Daniel Tinayre murió cuando ella tenía 11 años. Tiene el recuerdo de escucharlo diciendo: “Esto es así, carajo, y no puede ser de otra manera”. Suele imitarlo con la erre francesa, característica del hablar del director de cine nacido en Vertheuil.

28. Usaba un perfume con aroma a té verde “que no tape la personalidad”.

29. En sus comienzos manejaba un Fiat 600. En su vida diaria hoy conduce una imponente camioneta. Si pudiera soñar con tener los autos que quisiera, serían “el Porsche 356 Speedster, el BMW 507 de 1956 y el Porsche Singer”, según contó en el portal Autoblog.

Juana Viale es fanática del automovilismo. “Amo viajar por Argentina, recorrer la ruta 40: carpa, hijos y perros. También tengo mi amor por el mar, ir a surfear. Soy una gran mujer rutera y off-road. La camioneta, además de permitirme viajar por todo tipo de caminos, me permite frenar donde sea, recostarme en la caja, ver las estrellas, sentarme a ver el atardecer. ¡La Ranger es mi casa móvil!”, explica su elección

30. En su casa no hay televisor. “Hay una generación, que todavía está en la tierra, que cuando era joven no miraba televisión. Para los chicos hay un montón de cosas… juegos didácticos, música, pintar, títeres, mil alternativas más saludables”.

31. Le gusta leer. Si un libro la atrapa, suele escribirlos, marcarlos o copiar frases en un cuaderno. Siempre lleva un libro en su cartera.

32. En un momento le hubiera gustado conocer a Madonna, “una mujer superluchadora que empezó con la nada misma, tocando la batería en la banda de su novio, y luchó para llegar”.

Juana Viale afirma que su mejor plan para un domingo es "estar en familia, relajados, sin horarios, cocinando. En juntadas con amigos, familia y esperar que caiga el sol"

33. No conoció a Madonna pero sí le hizo un asado a Mike Jagger. “Marcos (Gastaldi), el marido de mi mamá, y Fede, su hermano, son muy amigos de Jagger, Rod Stewart y esa generación. Una de las veces que vino Mike a la Argentina, lo invitaron a comer a casa y mi mamá me dijo: ‘Viene Jagger, no lo molestemos porque se quiere sentir tranquilo. Por favor váyanse de casa’”, contó mientras conducía La Noche de Mirtha. “Por supuesto que me fui para no molestar, pero todos los otros se quedaron y tienen la foto de la cena, comiendo fideos. Falto yo, nada más”.

34. Sin embargo, tuvo revancha. “Venía a casa, pero mamá y Marcos no estaban, entonces me dijeron que hiciera un asado para él. Les reclamé por qué me mandaron ese penal, yo no podía hacer eso, imaginate que vivo en patas, cómo iba a manejar la logística”. comenzó contando.

35. Por eso le pidió a un amigo que haga un asado para 15 personas, pero sin revelar el invitado: “Me encargué de poner la mesa espectacular y mi amigo no entendía nada. También lo llamé a Nacho para que invite gente porque no podíamos ser todos pibes de 18 años medio groupies. De repente, estábamos todos ahí y llegó Jagger”.

36. “Yo me senté al lado de él, obviamente, para charlar. En el medio, mi amigo me decía que era una porquería por no haberle avisado que venía Jagger, pero comimos un gran asado”, concluyó.

“Viajé mucho por Argentina, y me encanta meterme en las cocinas y conocer las culturas, los métodos de cocción ancestrales y se descubren gemas, secretos”, contó Juana, y reveló que que su hermano Nacho Viale es un gran asador, pero “no le pidan verduras porque no sabe hacerlas”

37. Sus amigas la apodaron “abuela” porque no le gustaba salir y prefería quedarse en su casa.

38. El fotógrafo Diego Ortiz Mugica buscaba alguien para un almanaque con desnudos. Cuando Juana lo supo se ofreció como modelo. Los cuadros se exhibían en un local de Bariloche. Carole Bouquet, exquisita actriz francesa, y en ese momento esposa de Gerard Depardieu, pasó por la ciudad y compró uno.

39. Suele levantarse muy temprano. Le gustan las horas de la mañana, “cuando me siento optimista, con fuerza, con gran alegría de vivir”.

40. Se hizo su primer tatuaje a los 14 años y su papá se enojó mucho. Ahora luce ocho.

41. En la adolescencia se puso un piercing en la lengua. Pero como en su casa no le habían dado permiso estaba todo el día con la boca cerrada para ocultarlo.

Juana Viale lleva en su piel dos tatuajes tribales, un símbolo aborigen de Canadá, un pez y varias figuras que sugieren más de lo que expresan

42. Es muy buena cocinera. Le gusta meterse entre las cacerolas. Eso sí, nada de desorden en la cocina. Va limpiando cada elemento después de usarlo.

43. En el programa de Mirtha recordó: “Había una palabra que mi abuela detestaba que diga, que es la que se usa cuando uno hace mucho lío, que empieza con q (quilombo)”. Y siguió: “Un día yo estaba en mi casa, en José Ignacio, con amigas y yo estaba diciendo: ‘¡Qué qui...! ¡Qué lío!’. Y subió mi abuela con la almohada, a los almohadazos, diciendo: ‘No puedo dormir’”. Legrand le respondió riéndose: “Yo no me lo acuerdo. Lo inventaste a eso”. Pero Juanita cerró con humor: “Nunca me merecí un almohadonazo. Menos de Mirtha Legrand”.

44. “La conducción no es mi prioridad. Ante todo soy actriz, pero si surge algo interesante lo pensaría” (Revista Siete días, mayo, 2008).

45. De novia con Agustín Goldenhorn, contó su insólita primera cita. “Cuando yo empecé a salir con el que ahora es mi novio, que no era mi novio en ese momento, me pasó algo. Él es re gallina. Pero gallina, gallina... ¿Y qué hace esta bostera en la primera cita? Lo invita a ver Boca- River en cancha de River”, relató Juana.

46. Juana contó que esto pasó cuando recién se conocieron. Y que, obviamente, ella tuvo que llegar al estadio camuflada, porque iba a estar en la platea y no en un palco. “Yo estaba con la gorrita de lana, que era azul. Lo único que me puse azul. Hacía frío. ¡Y perdimos dos a cero! Él me decía: ‘Saltá, saltá’. ¡Imaginate! Yo no lo podía creer”.

Juana Viale conoció a Agustin, su novio arquitecto, en una cita a ciegas (Foto: Dario Batallán/Teleshow)

47. “Rebelde es hacer lo que uno desea, que a veces significa ir contras las reglas establecidas, pero no quiere decir nada negativo; porque a veces los rebeldes están asociados a ser la oveja negra de la familia”, aseguró en una emisión de su programa. “Por suerte siempre hice lo que quise y siempre me respetaron todo lo que hice en mi familia”.

48. Ese día también recordó. “Yo estaba cantando, y mi abuelo (Daniel Tinayre) me ordenó: ‘Juanita, no cantes en la mesa’; pero obvio que no le hice caso y seguí cantando, así que me volvió a llamar la atención y me repitió: ‘No cantes en la mesa, Juanita’.” Ella no le hizo caso y su abuelo le pegó un grito, tanto que Marcela, su mamá, se quedó desorientada. “¿A quién tengo que retar? ¿Al que pegó el grito o la que estaba cantando?”, se preguntaba.

49. Le gusta mucho andar descalza. Todos los que entran a su casa se deben sacar los zapatos.

50. Sorprendió al contar en Almorzando con Mirtha Legrand que suele realizar compras en el Mercado Central. “Está buenísimo. Siempre voy con un amigo y dividimos las compras. Compro en un lugar donde venden solo orgánicos. Es necesario porque además te educa a comer, porque son productos estacionales, de lo que no hay disponible, ni congelado”.

51. “Yo soy muy agraciada de poder elegir lo que quiero hacer. Y a veces también tengo que hacer cosas dentro de mi trabajo que no es lo que más me gusta, ni lo que más me agrada, pero lo hago. Y lo hago feliz, y mi entrega es completa”. (Infobae).

"La vida no es fácil para nadie, aunque siempre parezca que para algunos el sol brille más, es igual para todos. Tener los pies sobre la tierra no es fácil. Luchar o querer mantener un estilo de vida dentro de los cánones más normales posibles, tampoco es fácil. Que tus hijos te vean con los pies en la tierra o transmitirles a ellos un montón de valores que para mí son importantes, no es fácil", aseguró Juana Viale en Teleshow (Foto: Malcolm MacGibbon)

