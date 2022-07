Natalia Denegri comienza una nueva temporada del ciclo Corazones Guerreros

Natalia Denegri

Natalia Denegri vuelve a la pantalla chica con una nueva temporada de Corazones Guerreros, su ciclo periodístico-solidario infantil ganador de varios premios Suncoast Emmys. La conductora y su equipo regresaron al estudio televisivo, luego de dos años de haber realizado las grabaciones de forma online por el Covid. El programa se estrenará en septiembre por MegaTV para todo Estados Unidos y ocho países de Latinoamérica.

En esta oportunidad, Denegri pudo encontrarse con una camada de niños curiosos, divertidos y solidarios con los que mantuvo conversaciones sobre temas diversos como reciclaje, familia, bullying y alimentación saludable. Como todos los años habrá muchísima ayuda solidaria por todo el mundo, especialmente a fundaciones de los Estados Unidos, Latinoamérica y Ucrania.

“Es un placer poder lanzar una nueva temporada de este maravilloso programa que lleva contenido en positivo a las familias hispanas. Poder volver al estudio y charlar en vivo y en directo con los niños realmente fue mágico. Es una de las cosas que más extrañaba y que creo que todos van a poder disfrutar. ¡Este año regresamos con todo!”, expresó la conductora tras finalizar con las filmaciones en los estudios de la ciudad de Doral, Florida.

En el programa participa Nicole, la hija de 8 años de Denegri, quien además continúa protagonizando “El mundo de Nicole”, un segmento en el que la pequeña le hace las preguntas al robot sabelotodo “Gu”, quien siempre está dispuesto a responder y enseñar cosas nuevas. También habrá más aventuras de Vero y Simón, los muppets del programa, y nuevas canciones originales llenas de ritmos latinos y mensajes inspiradores para los niños.

Como todos los años, Denegri estuvo acompañada en la producción de Corazones Guerreros por su aliado, Nelson Bustamante, la fundación Dream It Foundation y un más de 50 “corazones guerreros”, como la misma Natalia llama a todos los miembros de su equipo.

Desde sus comienzos, la conductora puso gran énfasis en las misiones solidarias que llevan a cabo a través del programa con el apoyo de Hasbro Toys y la Fundación Hassenfeld Family, de la que es vocera en Latinoamérica. Este año, colaboró con diversas organizaciones sin fines de lucro de Estados Unidos, como Fundación Santa Ana, Fundación Sun.Risas, Degania Foundation, Voices For Children Foundation, entre otras.

También hizo misiones a la Argentina, junto a la fundación argentina Jean Maggi, que se encarga de repartir bicicletas adaptadas para niños con diferentes discapacidades de bajos recursos del país. Denegri realizó donaciones tanto a través de Corazones Guerreros como de forma personal.

Por otra parte, con Trinitus Productions y Nelson Bustamante también colaboraron en la producción de la canción “El Barrio”, interpretada por Gerry Cea, Yadam, el propio Jean Maggi y con la colaboración especial de Dante Spinetta, y que habla de la importancia de darle movimiento a la gente con discapacidad para “despertar el potencial de soñar en grande”.

También hubo colaboraciones con fundaciones venezolanas como San Vicente de Paúl, Hijos de la Guajira y Barriguita Llena, y misiones de ayuda para asistir a las familias afectadas por la guerra entre Ucrania y Rusia a través de la fundación Little Lighthouse Foundation. No es la primera vez que Denegri colabora con Ucrania, ya que meses atrás, junto a la cadena de restaurantes Baires Grill de la que es socia y con el apoyo del alcalde de Miami, Francis Suárez, había anunciado un plan para dar trabajo, hospedaje, ayuda legal y contención psicológica a ciudadanos ucranianos que escaparon de la guerra y estaban dispuestos a mudarse a los Estados Unidos.

“El mundo está viviendo tiempos oscuros. Después de una pandemia que ya nos afectó tanto, tener esta guerra tan horrible en Ucrania, que no sólo causa horrores allí sino que afecta indirectamente a tantos países, es algo que me tenía intranquila. Este año nos enfocamos en colaborar para que a las familias ucranianas no les falte nada. También en ayudar a países como Venezuela, Argentina y los mismos Estados Unidos, que atraviesa momentos de mucha inestabilidad económica y social que afectan a tantas familias. Nuestro compromiso es y será siempre con los niños, y allí estará siempre Corazones Guerreros para colaborar en lo que podamos”, finalizó la también productora ganadora del Emmy.

