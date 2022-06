Abel Pintos y su esposa tuvieron un divertido ida y vuelta en las redes: “Expectativa-realidad”

Abel Pintos y Mora Calabrese

“Todos los días así”, escribió Abel Pintos en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene dos millones de seguidores, con quienes comparte a diario parte de su vida profesional y también de su vida personal y su familia, la que formó con su esposa Mora Calabrese, y sus hijos Guillermina –de la relación anterior de ella- y el bebé que tienen en común, Agustín, de que en octubre cumple dos años.

El músico compartió una captura de pantalla de una serie de mensajes que recibió de su mujer, a quien tienen agendada como “Amor” en sus contactos. “Sos el amor de mi vida. Te amo cada día más, mi amor. Y te voy a amar toda mi vida y en todas las vidas que siguen”, le escribió Calabrese por WhatsApp.

“Te amo”, agregó él junto a la foto que eligió compartir en sus redes sociales para mostrar el vínculo que tiene con su pareja cuando están separados por sus compromisos laborales.

Ella, que levantó el perfil mediático recientemente –antes tenía privada su cuenta de Instagram y hace poco decidió hacerla pública y realizar posteos sobre su vida íntima- compartió el posteo del músico e hizo un divertido comentario.

Abel Pintos junto a su esposa Mora Calabrese y Guillermina y Agustín

“Expectativa”, escribió y señaló la captura que había hecho el cantante sobre los mensajes que ella le había mandado. “Realidad”, agregó mostrando una nueva captura con otros mensajes que le envió a quien también tiene guardado como “Amor” junto a un corazón rojo. “Los verdaderos mensajes que te mando. Te amo”, le dijo a su marido.

Allí, se ve que el intérprete de “La llave” le envió un audio de unos pocos segundos y ella respondió. “Bueno mi vida”, en minúscula. Y cambió a mayúsculas para decirle: “Y hoy o mañana me clavo una alta pizza y a la re pucha”. A aquel mensaje, Abel respondió: “Hoy”.

Y ella combinó la dulzura con su humor: “Te amo. Mucho más que a la pizza”. De inmediato, el artista multipremiado contestó que la amaba, y sobre aquel mensaje de la comida, consideró: “Eso es un montón”.

El divertido ida y vuelta de Abel Pintos y Mora Calabrese

Abel Pintos y Mora Calabrese se casaron en septiembre de 2021, después de ocho años juntos, seis de los cuales mantuvieron su relación dentro de un bajo perfil, alejados de los medios. Lo hicieron primero en el Registro Civil de Resistencia, Chaco, de donde es oriunda ella, luego en una ceremonia íntima religiosa, y más tarde en una fiesta celebrada para 100 invitados en una estancia de Cañuelas.

“Una mañana desperté y me di cuenta que no quería pasar un día más sin proponerle matrimonio. Compré una alianza, volví a casa y le pedí matrimonio”, contó el músico. “Fue sorpresivo, no me lo esperaba para nada”, se sinceró Mora y agregó que no dudó ni un segundo y aceptó “al toque”. Por esos días surgió “El amor de mi vida”, la canción que el cantautor escribió para graficar el momento. “Me di cuenta que el amor me rodea de muchas maneras y había venido a terminar de concretar cada uno de mis días y para siempre a través de Mora y la familia que estamos formando”, dijo sobre su romántica historia de amor.

