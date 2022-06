Nicole Neumann y Fabián Cubero alentaron a Allegra en su debut como actriz: por qué no se cruzaron

Nicole Neumann y Fabián Cubero, presentes en el debut actoral de Allegra

El sábado a la noche fue un momento muy especial para toda la familia. Es que Allegra, una de las hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann, hizo su debut como actriz. Con apenas once años, la niña se subió a un escenario por primera vez para formar parte de una obra teatral y tanto su papá como Mica Viciconte, junto al pequeño Luca, estuvieron alentándola de cerca.

“Tremenda hinchada tenés hoy”, escribió el exfutbolista en una de sus stories de Instagram, junto a una postal en la que se veía la familia junto a varios amigos, entre los cuales se destacaba la presencia de Rocío Marengo, íntima de Mica. En tanto, el excapitán de Vélez también compartió una tierna postal junto a Viciconte y Allegra. Ambas imágenes fueron replicadas por la ganadora de la tercera temporada de Masterchef Celebrity, que se mostró muy feliz de poder acompañar a la pequeña, y también publicó una foto de la cena familiar que compartieron post debut actoral.

Fabián Cubero y Mica Viciconte apoyaron a Allegra en su debut como actriz

Rocío Marengo también fue parte del grupo que fue a apoyar a Allegra Cubero

En tanto, Marengo también se encargó de apoyar a Allegra en sus redes. “Te vinimos a bancar, mirá el grupo”, se la escuchó decir mientras enfocaba a toda la “comitiva” que fue a alentarla. “¡Acá está la banda! ¡Hoy la rompés toda! ¡Te queremos, éxitos!”, escribió en sus historias la exparticipante de La Academia. Además, Rocío publicó un breve video en el que se la ve sentada en la platea junto a la ex Combate y su bebé.

Allegra Cubero debutó como actriz con la presencia de su papá y Mica Viciconte

Lo cierto es que lo que más llamó la atención fue la ausencia de Nicole. En este sentido, y según se pudo saber por el contenido que subió a sus redes, la jurado de Los 8 escalones del millón no pudo asistir debido a que tuvo que viajar a Concordia, Entre Ríos, para presenciar una carrera de su pareja, Manu Urcera.

Sin embargo, este domingo por la tarde la modelo regresó rápidamente a Buenos Aires para presenciar la segunda función de su hija. “Voy a mostrar la banda que venimos hoy a ver a Allu, con el tío, la abuela, la prima, Manu que siempre está al teléfono”, relató entre risas mientras mostraba a todos los acompañantes. “Acá estamos esperando a Allu”, cerró ansiosa.

Nicole Neumann fue a ver a Allegra Cubero al teatro

Luego compartió imágenes desde la platea: una junto a su novio y a Indiana, y otra junto a dos familiares cercanos. Al finalizar la obra, no dudó en fotografiarse con su hija.

Nicole Neumann fue a apoyar a Allegra Cubero este domingo

Días atrás, Neumann había dado a entender cuál es el próximo paso que le gustaría dar con Urcera. Durante una emisión del ciclo de El Trece, Guido Kaczka la había acorralado: “Hoy en la primera edición comentó que se casaba”. A lo que, entre risas, Nicole respondió: “No dije que me casaba, me incitaron a una fiesta a fin de año y dije: ´No estaría nada mal´”. Entonces, Martín Liberman la alentó: “Queremos fiesta, y vos dijiste que tenés ganas”. “¿Por qué no?”, contestó ella, pícara. Lejos de cerrar el tema, el periodista deportivo miró a cámara y expresó: “¡Manu! ¿A qué cámara miro, Guido?”. El comentario despertó una carcajada de la modelo, quien se sonrojó. “Bueno, vayamos a la pregunta”.

Pero lo cierto es que Liberman pareció seguir conversando con Carmen Barbieri, y Nicole se dio cuenta. “Basta, no sigan hablando a mis espaldas”, los delató. “¡Ay, se puso colorada, se va a casar pronto!”, lanzó la capocómica. Y el periodista se justificó: “Le dije a Carmen y a Guido que me parece que tenés ganas”. Acorralada, Nicole no pudo evadir la consulta: “Sí, me gustaría. Pero bueno, en otro momento se verá. Me pongo colorada, es verdad. Soy muy vergonzosa”. Para distender el momento, Martín cerró con una humorada: “Más que yo no, así que quedate tranquila”.

SEGUIR LEYENDO: