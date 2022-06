La euforia de Lali Espósito con una participante de La Voz Argentina: “¡Nos casamos en marzo!”

Lucía Gutiérrez Escribano elige el team Lali en La Voz Argentina (Video: Telefe)

Las audiciones a ciegas en La Voz Argentina no son nada sencillas para los participantes. Lograr que al menos uno de los coachs ponga su voto de confianza y gire su silla es todo un mérito, por lo que conseguir que eso lo hagan los cuatro es casi una hazaña. Sin embargo, eso fue lo que le sucedió a una joven de 27 años llamada Lucía Gutiérrez Escribano, que con su talento logró conmover tanto a Lali Espósito como a Mau y Ricky, Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner.

Apenas comenzó a entonar las primeras estrofas de “All I want”, fue el intérprete de “Castillo azul” el primero en presionar el botón para elegirla. Luego, ya con la canción un poco más avanzada, la ex Casi Ángeles hizo lo suyo, seguida por la cantante oriunda de Arequito. Ya sobre el final, y con la voz un poco quebrada por la emoción, la concursante siguió como pudo con su performance, y obtuvo la última aprobación que le faltaba: la del dúo de los venezolanos.

Lucía Gutiérrez Escribano cantó "All I want" en La Voz Argentina (Video: Telefe)

“Estoy chocha y muy emocionada”, fueron las primeras palabras que dijo la joven al terminar de cantar. Y acto seguido, todos los coachs la felicitaron e intentaron convencerla para que integren cada uno de sus respectivos equipos. Sin embargo, fue Lali quien pudo lograr su objetivo con la sentida devolución que le ofreció: “Tenés un aura, una risa espectacular. Vemos mucha gente nosotros todo el tiempo y trajiste algo distinto. Tu voz es diferente, recién cuando improvisaste ahí la otra canción también. Se nota que tenés un vuelo vocal muy lindo, pero sobre todo emocionás. Me di vuelta porque sos muy especial y me entusiasma mucho pensar canciones para vos y pensarte avanzando en esta competencia. Ojalá quieras ser del team Lali, sos muy maravilllosa. Lo tenés”, le expresó.

Entonces, Lucía no pudo resistirse. “La que mejor me chamuyó fue Lali. Me conquistaste”, le dijo la participante. “¿Yo?”, gritó incrédula Espósito. “Si”, le respondió su flamante discípula. Acto seguido, la intérprete de “Disciplina” fue corriendo a abrazarla. “El amor es así ¡Ay, gracias!”, le expresó Lali y, eufórica, agregó: “Nos casamos en marzo”. “Están todos invitados”, acotó la concursante, a modo de broma. En tanto, su ahora coach cerró exultante: “Sos hermosa, gracias. La vamos a pasar increíble. Te vas a cantar todo. Bienvenida a La Voz Argentina, a mi equipo ¡qué emoción! ¡Te amo!”. Con la satisfacción de haber obtenido en su team a Lucía, la cantante lanzó: “Hoy voy a comer un guiso de lentejas...¿viste ese día que te merecés todo lo bueno?”.

Lucia Gutierrez Escribano eligió el team Lali en La Voz Argentina (Captura: Telefe)

Ya más tranquila en el backstage, Lali analizó: “Lucía es mi victoria total, se las gané a todos mis compañeros. Me sorprendió porque si tenés de opción todos los equipos, uno siempre está con el miedo de que no te elijan porque todos los equipos son espectaculares. Pero me eligió y me emocionó mucho porque, como le dije, tiene una cosa como muy genuina, muy linda, muy luminosa”. “Su manera de cantar trasmite eso, la emoción que tuvo ahí cerrando la canción demuestra que es una tipa súper emocional, y eso con las canciones adecuadas y con el trabajo adecuado, va a hacer que esa emoción esté mucho más controlada pero que la pueda seguir trasmitiendo y que siga teniendo esa personalidad que tiene para cantar. Me súper emociona tener a Lucía en el equipo”, finalizó.

