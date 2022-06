La palabra de Claudia Albertario sobre los rumores de separación con su marido, luego de 14 años de relación

Claudia Albertario en su casa en Miami

“¡Sí quiero! Y lo grito a los cuatro vientos. Te amo Jerónimo Valdivia”, escribió Claudia Albertario en sus redes en el 2014. Así sellaba con quien era su pareja desde hacía seis años. El flamante matrimonio para ese entonces ya vivía en Miami y eran papás de Simona (hoy 12) y años más tarde nacería Dante, que este domingo cumple cinco. Lejos de la Argentina la pareja ahora afronta fuertes rumores de ruptura.

“Ella es mega famosa, tuvo un momento que fue un boom, sigue siendo super sexy. Ella está triste, venían en crisis desde hace un tiempo”, dio pistas Paula Varela en el segmento de Las Bombas del ciclo Socios del Espectáculo y luego develó: “Están casados, por eso esto puede terminar en Tribunales. Quien se acaba de separar y hace un tiempo viven en casas separadas es nuestra querida Claudia Albertario”.

Claudia Albertario y su marido Jerónimo (2019)

Desde Estados Unidos donde la familia está radicada haca casi una década, la actriz y modelo que se hizo conocida a principios del 2000 por ser la cara de una compañía de telefonía celular, habló con Teleshow y sobre los rumores de ruptura dijo que “para nada” y explicó que su marido se fue a vivir unos días a un hotel con sus dos hijos porque los tres habían contraído COVID-19.

“Y me quedé sola esos días nada mas”, agregó y aseguró que a pesar de haberse contagiado de coronavirus, tanto su pareja como Simona y Dante están bien de salud.

Albertario y Valdivia se conocieron en una temporada teatral y la celestina de esa unión fue Moria Casán. Claudia trabajaba en una obra junto a la diva y Jerónimo es muy amigo de ella. El flechazo fue instantáneo dijeron en su momento. Al respecto, alguna vez la One bromeó: “Soy celestina y casé más gente que Roberto Galán”.

Junto con sus hijos pasaron la cuarentena en su casa en Miami. “Por suerte”, como ella misma definió en el 2020 viajó a principio de ese año a la Argentina a estar con su gente. “Puede ir a mi querido país, ver a mis padres que tanto extraño, mi hermana adorada, mi sobrinos amados, pasar Año Nuevo juntos, ver a mi amigos, abrazarlos, reír, compartir. Algo que sin saber un tiempo mas tarde ya no se iba a poder hacer”.

Claudia Albertario y su familia (@claualbertario)

En mayo del año pasado la conductora regresó a Buenos Aires para despedir a Luis, su papá, quien días después de su arribo murió a causa de una insuficiencia cardíaca. “Me esperó y pude despedirme. Lo llenamos de amor. Falleció después de haber tenido varios ACV sin signos que lo dañaron mucho. Y los últimos días fueron los que desencadenaron su partida”, había dicho a este sitio.

Semanas después ante una nueva ola de coronavirus se cerraron las fronteras y quedó varada en Buenos Aires. Tuvo que esperar varios días para poder volver a su casa y reencontrarse con su marido e hijos. “Te reprograman, están sobrevendidos, te clavan a 7 mil dólares un pasaje en clase turista. Es una cosa de locos. Desde el sábado que estoy tratando de conseguir un vuelo y me fui enterando de casos de gente que está varada, que no puede irse, que perdió hoteles, alquileres de departamentos, autos. Es rarísimo que no haya un ente regulador que mida esto. Si te muestro los pasajes, no lo podés creer... un pasaje que lo anuncian como ‘gran oferta’ cuesta casi setecientos mil pesos. Un vuelo que sale de Ezeiza y llega 22 horas y una escala después a Miami, se vende a un valor de 680.487 pesos argentinos. Esto es lo mejor que encontré. Esto te lo venden como barato”, decía.

