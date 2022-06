Sorpresa en La Voz Argentina: la hija del bajista de La Renga se presentó en las audiciones a ciegas

Sorpresa en La Voz: se presentó la hija de Tete de La Renga

“Mi papá es bajista, de una banda de rock, de La Renga”, dijo casi como al pasar Wayra al presentarse en las audiciones a ciegas de La Voz Argentina. Es que mientras para muchos Gabriel Iglesias, más conocido como Tete es un ídolo y un referente en lo musical, para ella es su papá, quien en la mañana del casting la aconsejó y le dijo que este sería su momento.

“Mi nombre es Wayra Iglesias, tengo 18 años y soy de Parque Avellaneda”, dijo a Marley mientras su mamá Silvina y su hermano la acompañaban y el conductor no pudo evitar elogiar su nombre que dignifica “viento” y dijo que era “muy artístico”. Luego contó cómo nació en ella el amor por el canto, desde la cuna, o antes en realidad: “Me crié en un entorno musical, literalmente desde la panza, un día antes de tenerme mi mamá fue a un ensayo. La música está presente desde el día uno”.

La primera vez que cantó ante el público fue cuando tenía nada más que ocho años: “Mi primer recital fue en una muestra de canto. Siempre supe que quería ser esto, desde chica en los shows de papá decía ‘quiero esto’, ‘no sé cómo voy a conseguirlo pero lo quiero’. Empecé canto y piano. Siempre fui insegura conmigo con mi voz, entré tímida (a la muestra) y pensé que lo había hecho horrible, cuando terminé me dijeron que canté directo al alma y ahí la música empezó a significar otra cosa”.

Wayra y Tete de La Renga

Actualmente tras haber terminado la secundaria en el 2020 Wayra estudia Artes Escénicas, aunque siempre se formó y además de música, estudió teatro. ¿Por qué La Voz? “Me anoté pensando en crecer y soy fan de este programa, mi mamá y papá dijeron que es mi momento, que lo merezco, que están orgullosos y que si es lo que quiero y me hace feliz vaya por acá”.

“Lloro cuadro la escucho cantar, tiene una voz que llega al corazón”, dijo su mamá con el pecho inflado. Antes de audicionar la joven dijo que si los cuatro jurados (Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Mau y Ricky y Ricardo Montaner) se dieran vuelta, ella elegiría ir con la ex Casi Ángeles: “Es referente como mujer y artista, la he ido a ver a todos lados. Y a Wayra le diría que abra los ojos, que merece estar acá, que está viviendo un sueño, que lo disfrute y la pase bien”.

Wayra, la hija de Tete de La Renga, en La Voz

La joven hizo su interpretación del tema “Amor presente”, pero ninguno de los jurados se dio vuelta. “Tienes mucho futuro, calculo que no vas a pensar que esto fue un fracaso en tu vida, esto es un paso que hoy no sucedió, pero que te va a servir de experiencia para cuando regreses, y la nota final fue exacta pero durante la canción hubo mucho divague, no se sostuvo la entonación y la afinación y es un paso definitivo”, le dijo Montaner.

Lali agregó: “Quiero agradecer esta canción que me emociona mucho, no me pude dar vuelta porque había rarezas de afinación, aire y algunas canciones, tenés un look muy rockero, ¿te gusta?”. Ella dijo que le gustaba, sin embargo no hizo mención alguna a que su papá era el bajista de una de las bandas más importantes del país.

Para cerrar, la Sole hizo alusión al nombre de la concursante: “Tenés que ser libre como el viento, no pienses en lo que estás cantando y cómo lo estás haciendo, disfrutalo, sé vos. Te falta eso y la rompés”.

SEGUIR LEYENDO: